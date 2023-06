Receita de Jantar: aprenda a fazer palha italiana para servir de sobremesa

Entre as variedades de sobremesas com chocolate, a palha italiana é uma das que valem ser experimentadas após o jantar, almoço ou apenas degustada no final de semana para quem deseja fazer receitas novas.

Com isso, separamos o passo a passo da palha italiana; confira abaixo

Ingredientes da palha italiana

2 latas de leite condensado.

2 colheres de sopa de margarina.

6 colheres de sopa de chocolate em pó.

2 pacotes de biscoito de maisena.

Açúcar a gosto para polvilhar.

VEJA MAIS

Como fazer palha italiana

Em uma panela, coloque 2 latas de leite condensado, 2 colheres de sopa de margarina e 6 colheres de sopa de chocolate em pó. Misture e cozinhe até o brigadeiro soltar do fundo da panela. Espere o brigadeiro esfriar, transfira para uma tigela e adicione 2 pacotes de biscoito de maisena quebrados. Misture. Unte uma forma com margarina e coloque a mistura. Leve para gelar. Polvilhe uma superfície com açúcar e desenforme a palha italiana. Polvilhe mais açúcar na palha italiana. Molhe uma faca para facilitar o corte e faça quadradinhos na palha italiana. Sirva em seguida.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)