Peru, chester e frango: qual escolher para a ceia de Natal?

O Natal está chegando e com ele a tradicional ceia, que não pode faltar a deliciosa ave assada. Mas, com tantas opções disponíveis no mercado, como peru, chester e frango, fica difícil escolher a mais adequada. Para te ajudar nessa missão, vamos explicar de forma simples as diferenças entre elas.

O Brasil é um dos maiores produtores de aves do mundo. De acordo com a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), o país produziu mais de 14,9 milhões de toneladas de aves em 2023. Essa enorme produção garante uma vasta variedade de opções para os consumidores, com diferentes cortes e tamanhos, permitindo que você escolha a ave ideal para a sua festa.

Peru

Peru assado para o Natal. (Freepik)

O peru é, sem dúvida, a ave mais tradicional das festas natalinas. Diferente do frango, o peru tem uma carne mais firme, escura e magra, com um sabor mais forte, devido à sua criação, geralmente mais livre. O tamanho também é maior que o do frango, sendo comum encontrar aves com cerca de 4kg, similar ao chester.

De acordo com a ABPA, o consumo de carne de peru no Brasil é mais pontual, com um consumo de apenas 0,4 kg por habitante ao ano, especialmente nas festas de fim de ano. O sabor mais pronunciado do peru torna-o ideal para pratos elaborados, embora exija um preparo mais demorado, que pode variar de 3 a 5 horas, com marinadas para garantir a maciez da carne.

Chester

Chester assado. (Reprodução/ Redes sociais)

O chester é, na verdade, uma variedade do frango, criado por seleção genética para ter uma carne mais suculenta e graúda. Introduzido no Brasil na década de 1970 pela marca Perdigão, o chester rapidamente ganhou popularidade nas ceias natalinas, competindo diretamente com o peru.

O nome "chester" vem do termo "chest", que em inglês significa peito, já que essa parte do corpo da ave é mais volumosa. O animal é alimentado de maneira diferente do frango comum e tem um ciclo de vida mais longo, cerca de 20 dias a mais que o frango de corte. O resultado é uma carne macia, rica em proteínas e com menos gordura que o frango.

Com peso entre 3 kg e 5 kg, o chester tem um tempo de preparo menor que o peru, ficando entre 2 e 3 horas. Isso o torna uma opção prática e versátil para quem busca uma carne saborosa, mas com menor tempo de forno.

Frango

Frango assado. (Freepik)

O frango é a ave mais acessível e consumida no Brasil. Sua carne é macia e de sabor neutro, adaptando-se a uma infinidade de receitas. O frango pesa entre 1 kg e 3 kg, e seus cortes podem ser tanto magros, como o peito, quanto mais gordurosos, como a coxa e sobrecoxa.

Por ser uma carne de preparo rápido, o frango é a escolha ideal para quem busca praticidade. O tempo de cozimento varia entre 30 minutos e 1 hora, dependendo do corte e da técnica utilizada. Além disso, o frango é uma excelente fonte de proteínas e pode ser preparado de diversas formas, o que o torna uma opção muito versátil para o dia a dia e até para grandes refeições.

Qual a escolha certa para a ceia?

Se você está em dúvida sobre qual ave escolher para a ceia de Natal, leve em conta o tempo de preparo, o sabor e o tamanho da carne. O peru é perfeito para quem deseja uma carne com sabor mais forte e está disposto a investir mais tempo no preparo.

O chester é ideal para quem quer uma carne suculenta, mais fácil e rápida de preparar. Já o frango é a opção mais prática e econômica, sendo perfeito para quem também busca uma carne versátil e de preparo ágil.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)