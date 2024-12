Festas de fim de ano: como organizar as compras no supermercado e economizar na ceia

As festas de fim de ano estão chegando e um dos momentos mais esperados durante esse período são as ceias. Afinal, esse momento é a oportunidade de reunir a família e amigos para uma refeição especial com pratos festivos e deliciosos. Com a correria dessa época, é fundamental manter uma boa organização para que tudo saia da forma mais perfeita. Pensando nisso, o Atacadão separou algumas dicas para ajudar a organizar as compras no supermercado e ainda economizar na ceia.

O primeiro passo para transformar as ceias de final de ano em um momento inesquecível é fazer um check-list com os pratos que serão servidos. Após definir o menu, é hora de começar a lista de ingredientes que serão usados no preparo das receitas, assim como as bebidas e outros itens que não podem faltar nas ceias de Natal e ano novo. Fazer lista de compras é uma excelente forma de manter a organização do orçamento e não gastar mais que o necessário.

Outra dica para as ceias não pesarem no bolso é pesquisar os melhores preços. Opte por locais que ofereçam promoções em produtos desse período. Além disso, não deixe as compras para cima da hora. Fazer as compras com calma permite procurar promoção e ter tempo para mudanças de planos, caso os itens estejam muito acima do esperado.

Para ajudá-lo na hora das compras, o Atacadão separou alguns itens que são essenciais em uma ceia de final de ano. Confira:

Carnes: entre as opções que não podem faltar nessa época estão o tradicional peru, bacalhau, chester e uma opção mais barata é preparar um filé.

Acompanhamentos: para o preparo dos acompanhamentos, estão o arroz, farofa, batata palha, azeite, azeitona, amido de milho, biscoito champagne, castanhas, chocolate em pó, leite, creme de leite, leite condensado, ovo, palmito, canela, pão, lentilha, queijos variados, uva passas, pêssego em calda, panettone, chocottone, entre outros.

Hortifrúti: entre os ingredientes fundamentais estão cebola, alho, cheiro-verde, ervas, tomate-cereja, batata, cenoura, e frutas, como uvas, maçãs, melancia, melão, kiwi, entre outras.

Bebidas: o que não pode faltar são refrigerantes, sucos variados, água, além de bebidas com álcool, como espumantes, vinhos, destilados e cervejas.

Dicas de receitas

Para deixar as celebrações ainda mais incríveis, nada melhor do que apostar nas melhores receitas para o Natal. Para ajudá-lo na definição do cardápio, o Atacadão destacou algumas receitas que não podem faltar nas ceias de final de ano.

Peru de Natal

Um dos pratos mais tradicionais da ceia de Natal, sem dúvidas, é o peru. O prato é uma excelente forma de celebrar as festividades natalinas com uma receita suculenta e apetitosa, criando memórias inesquecíveis ao lado da família e amigos.

Ingredientes:

1 peru

1 lata de cerveja

3 dentes de alho

1 cebola grande

1 colher de chá de açafrão

4 colheres de sopa de óleo

Como preparar: descongele o peru um dia antes do preparo. Para iniciar, bata em um liquidificador a cebola, o alho e óleo. Em seguida, junte a cerveja e o açafrão. Posteriormente, tempere o peru, deixando-o marinando por pelo menos 5 horas. Após esse período, leve ao forno (180° graus), coberto com papel alumínio por cerca de 2 horas. Retire o papel alumínio e aumente a temperatura do forno até o o peru ficar corado.

Rabanada

Rabanada está entre as receitas mais práticas e tradicionais para as festas de fim de ano (Freepik.com)

Se tem uma receita que é a cara das festas de fim de ano é a rabanada. Afinal, ela é uma das atrações mais esperadas das festas. Veja como preparar essa receita clássica que une tradição e sabor.

Ingredientes:

4 pães franceses

1 lata de leite condensado

1 pitada de canela

Açucar a gosto

2 xícaras de leite

3 ovos batidos

Óleo

Como preparar: inicie o preparo cortando os pães em fatias médias. Em seguida, misture o leite de vaca com o leite condensado em um refratário, e mergulhe as fatias de pão até que elas estejam bem molhadas. Em outro recipiente, bata os ovos e adicione a canela. Passe as fatias de pão molhadas de leite nos ovos batidos. Depois, frite-as em óleo quente e escorra o excesso em papel toalha. Para finalizar, passe em um refratário com canela e açúcar a gosto. As rabanadas podem ser servidas quentes ou geladas.

