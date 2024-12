Varejão de Natal 2024: saiba quando a Ceasa vai ofertar produtos da ceia com preços acessíveis

A Central de Abastecimento do Pará (Ceasa) já se prepara para a realização do tradicional Varejão de Natal, quando são comercializados hortifrutis frescos recém-chegados para a comercialização e produtos que compõe o cardápio da ceia das confraternizações de final de ano com preços acessíveis.

Serão quatro dias de ofertas. Conforme divulgado nesta quarta-feira (18.12) pela Ceasa, o Varejão começará neste sábado (21.12) e segue até a véspera de Natal, terça-feira, dia 24. O horário de funcionamento será de 20h às 6h da manhã.

Entre os itens que a população pode encontrar durante a programação estão as frutas típicas da época, como uvas de diversos tipos, passas, maçãs, ameixas frescas, amora, avelã, castanhas, lichia, damasco, morango, figo, cerejas, frutas cristalizadas. De acordo com a Ceasa, os permissionários também vão ofertar bacalhau e os temperos para incrementar as receitas das famílias na ceia de final de ano. Dos produtos comercializados na Ceasa, 18% são do Pará, 81% de outros Estados e 1% de outros países.

A Ceasa Pará fica na Estrada do Murutucum, km 04, no bairro do Curió Utinga. Para garantir conforto aos consumidores que decidirem comprar seus produtos nos boxes do mercado e no espaço do Livre Produtor Rural, a Central conta com amplo estacionamento e segurança.