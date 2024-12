Receitas fáceis e rápidas para a ceia de Natal: encante sem complicar

Dezembro chegou e junto o tempo de se organizar para as festas de fim de ano. Já sabe o que vai fazer para a ceia de Natal? Se você quer surpreender sua família com uma mesa repleta de coisas deliciosas, mas sem complicações, preparamos uma seleção de receitas versáteis, rápidas, práticas e saborosas; veja:

1. Salada tropical colorida

Uma opção refrescante e rápida de preparar. Misture folhas verdes, fatias de manga, uvas passas, nozes e pedaços de queijo branco. Finalize com um molho simples de azeite, limão e mel.

2. Arroz com amêndoas e passas

Transforme o arroz branco do dia a dia em uma opção festiva. Adicione amêndoas laminadas e passas ao arroz já cozido e finalize com um toque de manteiga.

3. Peru prático ao molho de laranja

Para evitar longas horas na cozinha, opte por um peito de peru assado no forno. Tempere com alho, ervas e regue com suco de laranja antes de levar ao forno. Ele fica suculento e saboroso.

4. Farofa crocante com bacon e frutas secas

Refogue bacon picado até ficar dourado, adicione manteiga, cebola e cenoura ralada. Misture farinha de mandioca e finalize com damascos picados e um toque de salsa.

5. Sobremesa: mousse de chocolate com frutas vermelhas

Derreta 200 g de chocolate meio amargo, misture com creme de leite e leve à geladeira por 2 horas. Sirva com uma calda de frutas vermelhas para um toque especial.

Nota: Todas as receitas podem ser personalizadas com ingredientes que agraderem mais o paladar dos seus convidados.