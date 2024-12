10 dicas de presente com temática paraense para dar para sua namorada até R$ 150

O Natal está chegando, e encontrar o presente perfeito sem ultrapassar o orçamento pode ser um verdadeiro desafio. Mas, para quem é um bom paraense, nada melhor do que um presente que valorize a cultura e o estilo único da região.

Em Belém, há muitas opções criativas, acessíveis e cheias de identidade local que podem encantar sua namorada. Confira a seguir uma lista com 10 ideias incríveis para presentes de até R$ 150 com temática paraense:

1. Camisa com estampa paraense

Uma camisa estilosa e com estampas regionais é sempre uma escolha certeira. Hoje em dia, as opções vão muito além da bandeira do Pará. A loja Arte Papa Xibé, por exemplo, oferece modelos exclusivos inspirados na cultura paraense, como paisagens, músicas e ícones regionais.

Os preços variam até R$ 129, e as peças estão disponíveis em lojas colaborativas ou por encomenda online.

2. Ilustração personalizada

Surpreenda sua namorada com um presente único: uma ilustração personalizada! Existem muitos artistas que criam desenhos conforme a sua ideia, como o paraense Space Martt, que cria artes exclusivas que podem ser emolduradas e transformadas em um presente inesquecível.

Os preços dependem do nível de personalização e, apesar de algumas encomendas mais elaboradas saírem um pouco acima do orçamento, é possível encontrar opções acessíveis.

3. Kit de chocolates regionais

Presentes que exploram os sabores amazônicos são sempre um sucesso. Chocolates artesanais com recheios de cupuaçu, açaí ou bacuri, por exemplo, encantam qualquer paladar.

O destaque vai para os chocolates da Ilha do Combu, disponíveis em barras, trufas, geleias e até massa de cacau. Na loja Filha do Combu os preços variam de R$ 12 a R$ 30. É possível encontrar os produtos na loja localizada na ilha ou no espaço em Belém, na rua Aristides Lobo, nº 362.

4. Kit de cervejas e cachaças regionais

Se sua namorada aprecia bebidas artesanais, um kit com rótulos locais é uma ótima escolha. A Amazon Beer oferece cervejas com sabores regionais como bacuri e taperebá.

Já para quem prefere algo mais forte, as cachaças regionais, como a famosa Cachaça de Jambu, são excelentes opções. Montar um kit com cachaças, copinhos personalizados e um chocolatinho para acompanhar é uma ideia charmosa. No famoso Boteco Meu Garoto, os valores são acessíveis e variam conforme os itens escolhidos.

5. Boné personalizado

Os bonés com estampas ou frases regionais são perfeitos para quem adota um estilo mais despojado. A loja AÜGE oferece modelos populares como "Made in Amazônia", "Sereia Amazônica", "Açaí" e diversas outras frases e gíria paraense.

Cada peça custa em média R$ 69,90, combinando estilo e identidade cultural.

6. Biojoias

Joias feitas com materiais da Amazônia, como sementes, cascas e madeiras, são presentes lindos e sustentáveis que também podem conquistar o coração da sua amada.

A loja YBYRÁ é referência nesse tipo de artesanato de biojoias e oferece uma ampla variedade de acessórios, com preços acessíveis. As peças destacam a essência da região e podem ser encontradas em feiras e lojas de artesanato em Belém.

7. Itens de cerâmica

Itens de cerâmica são perfeitos para decorar o lar com um toque paraense. A Cerâmica Família Santana produz peças que vão desde tigelas para açaí até jarras e pratos decorativos. Com preços variados, é possível encontrar opções dentro do orçamento e com muita personalidade.

8. Perfumes com fragrâncias regionais

Perfumes são sempre uma escolha clássica e adorada, mas adicionar o toque amazônico faz toda a diferença. O Pará possui aromas únicos, como priprioca, breu-branco e patchouli, que se destacam em fragrâncias locais.

Marcas como Natura e Granado oferecem perfumes inspirados na cultura amazônica, com preços que cabem no bolso. É um presente que combina sofisticação e identidade regional.

9. Bolsa ou necessaire com tecidos regionais

Bolsas e necessaires feitas com tecidos paraenses são práticas e cheias de estilo. Feitas com juta, algodão estampado ou materiais artesanais, elas carregam um charme especial. É fácil encontrá-las em feiras como o Ver-o-Peso ou em lojas especializadas em artesanato.

10. Canecas personalizadas

Canecas com frases, ilustrações ou estampas regionais são presentes úteis e criativos. Você pode encontrar modelos já prontos ou optar por personalizar com o nome da sua namorada e um toque amazônico. É um presente acessível, barato e que combina com qualquer estilo.