Mais de 150 famílias são beneficiadas com festa solidária de Natal em Ananindeua; veja como ajudar

A organização do projeto Natal Solidário dos Amigos da 41 realiza, no dia 22 de dezembro, a 16ª edição do evento. Com doações de brinquedos e cestas básicas, a programação beneficia mais de 150 famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação ocorre em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

A festa natalina também conta com distribuição de lanches, brincadeiras e sorteios de brindes, além da presença do Papai Noel. Jailton Ferreira, voluntário do projeto, destaca que as famílias participantes são previamente cadastradas para melhor organização. “ A partir desse cadastro sabemos quantas famílias conseguiremos atender e separamos os brinquedos de acordo com a faixa etária de cada criança”, fala.

O 16º Natal Solidário dos Amigos da 41 beneficia mais de 150 famílias (Divulgação)

Os organizadores do evento continuam recebendo doações. Para colaborar com o Natal Solidário dos Amigos da 41, basta entrar em contato com a página oficial no Facebook — clique aqui e confira. A programação inicia às 9h.

O Natal Solidário dos Amigos da 41 doa brinquedos e cestas básicas (Divulgação)

A voluntária Simone Freitas afirma que a festa é aguardada com muita expectativa e entusiasmo pelas famílias. “Nós fazemos de tudo para oferecer o nosso melhor a elas. É muito especial ver pais e mães sorrindo, emocionados, levando sua cesta para casa e vendo seus filhos com os brinquedos nas mãos. É emocionante e nos motiva a fazer com que cada ano seja ainda mais caprichado”, diz. Além dos voluntários do projeto, a ação também conta com o apoio de parceiros.

Serviço

16º Natal Solidário dos Amigos da 41

Data: 22 de dezembro

Horário: 9h

Local: Sede do projeto (Travessa We 41-B, 632 - Cidade Nova VIII. Ananindeua, Pará)

Como colaborar: doações de brinquedos e cestas básicas

Contato: página no Facebook do projeto (veja aqui)