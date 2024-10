Padre Cláudio Pighin reflete sobre a necessidade do cristão promover a fraternidade e solidariedade

No 29º Domingo do Tempo Comum, que será neste domingo (20), no evangelho Tiago e João pedem a Jesus: “Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda”. Na reflexão o padre Cláudio Pighin, que ministra as missas aos domingos do Grupo O Liberal, destaque que quem segue a Jesus tem que ter muita coragem para saber se doar aos outros.

O “servir a todos” é destaque no Evangelho: Mc 10,35-45. “O contexto é o caminho de Jesus para Jerusalém, onde ele será condenado, crucificado. Ele estava consciente disso, porém, os discípulos não compreendiam conforme o pedido que lhe foi feito. O verdadeiro poder de Jesus é de fazer participar do seu calvário como resgate da humanidade. Não tem nada a ver com distribuição de lugares de honra, típico da sociedade de ontem e de hoje. A logica que toma conta no nosso convívio, é que está em alta, é o que mais vale hoje. Para Jesus é exatamente o contrário, aquele que está em baixa, é que conta”, explica o religioso.

Partindo dessa reflexão, Cláudio Pighin pontua que Jesus Cristo fica nessa ideia para fazer com que os discípulos entendam qual serão as suas caminhadas cristãs, sem imitar os que são considerados chefes das nações.

A autoridade de Jesus confunde a dos homens, que convida para que os cristãos planejam a sua vida para que se torne serviçais para ajudar a todos e não somente aqueles que são simpatizados ou mais próximos.

“Em poucas palavras, podemos ser incentivadores e promotores da fraternidade e solidariedade sem a exclusão de ninguém. O Cristo veio para viver isso, revelando-os assim o mor de Deus bem visível e concreto para todos nós”, reflete.

As missas dominicais ocorrem semanalmente na sede do Grupo Liberal, na Avenida Romulo Maiorana. As celebrações são abertas ao público.