Padre Cláudio Pighin reflete sobre atitudes que determinam verdadeiros cristãos

Neste sábado (28), o padre Cláudio Pighin, responsável por ministrar as missas na sede do Grupo Liberal, reflete sobre as atitudes e comportamentos dos verdadeiros cristãos. Na homilia, Pighin explica sobre pontos importantes em relação às atitudes que determinam os verdadeiros seguidores de Jesus.

O Padre inicia falando sobre mentalidade. “Não podemos ter uma mentalidade fechada, egoísta e traiçoeira. Os cristãos não podem se considerar os donos de Jesus e por isso temos que ser ecumênicos” diz.

Ele explica também, que a capacidade de fazer o bem se revela em pequenas coisas, pequenos gestos. “Oferecer um copo de água em nome de Cristo, terá com certeza uma recompensa. Esses pequenos gestos são reveladores de amor e de vontade de querer acolher Deus na nossa vida”, ressalta.

Outro ponto importante abordado por Pighin é sobre coragem. “Jesus nos pede para viver com coragem a sua palavra. Ter coragem de fazer opções de vida que rompam com aquilo que se opõe a ele. Seguir a Jesus, ficar com Deus, significa ter firmeza e disponibilidade total. Não podemos de jeito nenhum ser cristãos da boca para fora”, afirma.

A homilia completa pode ser assistida nas redes sociais do Grupo Liberal. Já a missa ocorre todos os domingos às 11h, na sede do Grupo Liberal, localizada na Avenida Rômulo Maiorana. A celebração é aberta ao público.