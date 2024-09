Fiés refletem sobre a vivência da fé durante missa no Grupo Liberal

Neste domingo (29), durante a Santa Missa na sede do Grupo Liberal, em Belém, os fiéis refletiram sobre a importância dos pequenos gestos e de como eles podem aproximar as pessoas de Deus. A celebração, que ocorre semanalmente e é aberta ao público, contou com dirigentes do Grupo Liberal e foi conduzida pelo padre Cláudio Pighin.

A partir do Evangelho de Marcos (9, 38-43, 45, 47-48), o momento trouxe à tona reflexões sobre a prática cotidiana da fé. Em sua homilia, o padre Cláudio destacou a necessidade de viver os ensinamentos cristãos não apenas em palavras, mas em ações concretas. "A palavra de Deus nos questiona continuamente”, destacou o sacerdote.

Ele também ressaltou que muitas vezes a presença de Deus passa despercebida no dia a dia por conta das atitudes e condutas que distanciam as pessoas de sua fé. “Ele está presente entre nós, mas muitas vezes não conseguimos perceber isso porque nossa conduta está distante do que Ele nos ensina”, afirmou o padre Cláudio.

O sacerdote lembrou que até os menores gestos podem ser formas de experimentar a presença de Deus. "Oferecer um copo d'água a alguém é um gesto simples, mas é como se estivéssemos fazendo para Deus", explicou ele. Esses atos, segundo o padre, são formas de viver a fé no cotidiano e de contribuir para uma sociedade mais justa e acolhedora.

Padre Cláudio ainda alertou para os perigos de atitudes que, mesmo involuntárias, podem se tornar obstáculos para que outros se aproximem de Deus. "Nosso comportamento, seja na vida pessoal, social ou até mesmo política, pode impedir que outras pessoas façam sua própria experiência de Deus", refletiu o padre.

Por fim, o padre Cláudio reforçou a necessidade de todos viverem os ensinamentos de Cristo em suas ações cotidianas, buscando sempre ser um exemplo para os outros. “Precisamos refletir se nossas atitudes estão ajudando ou atrapalhando aqueles que desejam conhecer Deus", concluiu.