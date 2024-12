Maniçob’ABAA: Festival une sabor, cultura e solidariedade em Castanhal

Começou na noite desta sexta-feira (6) o Maniçob’ABAA – o Festival da Maior e Melhor Maniçoba do Mundo, que segue até domingo (8). O evento, realizado pela Diocese de Castanhal, não é apenas uma celebração da culinária típica, mas também um movimento de solidariedade em prol da construção do Hospital da Associação Beneficente Bem Acompanhar (ABBA). A obra, que já conta com R$ 15 milhões investidos, tem um orçamento de cerca de R$ 30 milhões.

A programação, que acontece na Catedral Maria Mãe de Deus, no bairro Nova Olinda, traz o melhor da cu​ltura regional e promete agradar a todos os públicos. Além de saborear a tradicional maniçoba, vendida a R$ 60 o quilo, os visitantes podem concorrer a prêmios em dinheiro. São R$ 2 mil nesta sexta-feira, R$ 3 mil no sábado e R$ 5 mil no domingo.

“São três dias de festival. Teremos diversas atrações e você é nosso convidado. Venha, traga a sua família, contribuindo com a construção do Hospital ABBA. O pote da maniçoba custa apenas sessenta reais o quilo. Você também pode estar comprando a porção para comer aqui”, disse Cilene Leite, que é uma das organizadoras do festival. Segundo ela, além da maniçoba, outras comidas típicas estão à venda.

“Esse festival é em prol da obra do hospital. Nós idealizamos para que as obras não parem. A nossa expectativa é atingir o maior número de público. Nós precisamos fazer com que esse festival dê certo. Nós precisamos atingir a meta de venda de quinze mil quilos de maniçoba. A gente espera que toda a população de Castanhal participe”, disse Cilene.

Programação

Na parte cultural, o festival oferece uma programação com várias atrações. A abertura contou com o cantor Gleison Silva, e no sábado (7), o palco será de Pinduca, o Rei do Carimbó. Já no domingo (8), a festa será encerrada com o grupo Boi de Máscara, de Maracanã.

Solidariedade

A servidora pública Yasmin Wanzeller garantiu o seu pote de maniçoba e prometeu participar do festival todas as noites. “Ajudar na construção do Hospital ABBA para cuidados paliativos é de grande alegria, ainda mais podendo apreciar este festival, que foi preparado com tanto carinho. A melhor maniçoba é a daqui do festival”, declarou.

Dom Carlos Verzeletti, bispo da Diocese de Castanhal, fez um convite especial à população. “É o primeiro festival e nós estamos esperando que as pessoas possam participar da festa. Tenho certeza que muitas pessoas estão motivadas. Tenho certeza que o festival vai dar certo e que será um grande momento para toda a nossa cidade de Castanhal. Nós estamos precisando do apoio de todos para continuar a obra de construção do Hospital ABBA, e o festival é exatamente destinado para essa obra. Quem participa está comungando com este projeto”, afirmou o religioso.