Solidariedade em Ação: dezembro movimenta campanhas de arrecadação para um Natal mais feliz

O mês de dezembro desperta a solidariedade, tornando-se um período em que campanhas de arrecadação de brinquedos, alimentos e outros itens ganham destaque e ampla adesão. Essas iniciativas transformam o Natal de centenas de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade, proporcionando momentos de alegria e esperança. Em Belém, o grupo Pará Folclore da terceira idade organiza uma mobilização para arrecadar brinquedos destinados ao Projeto Natal Feliz em Maracanã, que beneficia crianças carentes do município de Maracanã, no nordeste do Pará.

Grupo Pará Folcore arrecadação de brinquedos para o Natal Feliz em Maracanã Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal

Grupo Pará Folclore arrecada brinquedos para Natal Feliz em Maracanã

Reginaldo Santos, professor de Educação Física e coordenador do grupo Pará Folclore, explica a importância da mobilização para o Projeto Natal Feliz em Maracanã. “Estamos arrecadando brinquedos durante todo o ano, mas é em novembro e dezembro que as pessoas ficam mais sensíveis e colaboram mais”, destaca. O grupo da terceira idade, conhecido por suas apresentações de carimbó, não leva apenas os brinquedos arrecadados, mas também animação e alegria para as crianças beneficiadas.

Reginaldo Santos, Coordenador do grupo Pará Folclore da melhor idade (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A equipe, formada por cerca de 50 voluntários, viajará em ônibus fretado para realizar a ação, que promete levar esperança e alegria às comunidades atendidas. Reginaldo explica como a campanha é organizada: “Nós realizamos rifas, promoções e arrecadamos brinquedos. Este ano, a ação acontecerá nos dias 14 e 15 de dezembro, e ainda estamos recebendo doações até o dia 12. Quem quiser contribuir pode nos procurar no Centro Social Santo Agostinho (Av. Cipriano Santos, 265 - Canudos), ao lado da Paróquia São José de Queluz, em Belém”.

Projeto Natal Feliz em Maracanã

Alexandre do Rosário Pinheiro, fundador do Projeto Natal Feliz em Maracanã, fala com entusiasmo sobre a iniciativa. “O projeto começou em 2009, inspirado por uma reportagem que assisti na televisão. Desde então, levamos alegria para centenas de crianças do município de Maracanã. Este ano, queremos atender de 500 a 800 crianças e distribuir algumas cestas básicas para famílias carentes.”

Alexandre Do Rosário Pinheiro, Fundador do Projeto Natal Feliz em Maracanã (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A parceria com o grupo Pará Folclore, segundo Alexandre, é um dos pontos altos da campanha. “No início, fiquei receoso de como seria a interação com o grupo da terceira idade, mas eles são incríveis. As senhoras animam as crianças, dançam e transformam o momento em algo inesquecível. Hoje, não conseguimos imaginar o projeto sem eles.”

Serviço:

Doações: brinquedos

Prazo: até 12 de dezembro

Local: Centro Social Santo Agostinho (Av. Cipriano Santos, 265 - Canudos), ao lado da Paróquia São José de Queluz

Contato: (91) 98807-1999 | (91) 9981-5418

Campanha Natal da CUFA

Outra iniciativa que faz a diferença é o Natal da Cufa, promovido pela Central Única das Favelas do Pará (Cufa Pa). A campanha arrecada brinquedos novos e alimentos para famílias da Região Metropolitana de Belém em situação de vulnerabilidade social.

Com o objetivo de alcançar mais de 1.000 crianças e distribuir 200 cestas básicas, a ação da CUFA mobiliza grupos comunitários, voluntários e organizações parceiras. A arrecadação vai até o dia 20 de dezembro, quando os itens serão entregues às famílias atendidas.

Serviço:

Doações: brinquedos e alimentos.

Prazo: Até 20 de dezembro

Local: sede da Cufa Pa, Travessa Moura Carvalho, nº 172B - Icoaraci.

Contato: (91) 98606-0761

A união de esforços em iniciativas como o Projeto Natal Feliz em Maracanã e o Natal da Cufa reflete o espírito solidário do mês de dezembro. Em um momento de celebração e reflexão, essas campanhas mostram que pequenas ações podem trazer grandes transformações e fazer a diferença na vida de quem mais precisa.