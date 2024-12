Dicas de presentes de Natal para namorado com temática paraense de até R$150; confira

O Natal está chegando, e escolher o presente perfeito sem ultrapassar o orçamento pode ser um desafio. Em Belém é possível encontrar diversas opções criativas, locais e acessíveis para presentear o seu namorado. Confira abaixo algumas dicas de presentes até R$ 150 para surpreendê-lo neste Natal!

1. Camisa com temática paraense

Que tal uma camisa estilosa com estampas regionais, como açaí, tucupi ou a cidade de Belém? Lojas como Manioca ou Pará Pop oferecem peças descoladas e exclusivas que valorizam a cultura local.

2. Kit de chocolates da Ilha do Combu

Presentes que valorizam os sabores amazônicos sempre surpreendem. Os chocolates artesanais feitos com cacau da Ilha do Combu são deliciosos e podem ser encontrados no Mercado Ver-o-Peso ou em lojas online como @filhadocombu

3. Perfumes regionais

Lojas de cosméticos como @naturabroficial e @orionperfumariabelem possuem fragrâncias únicas inspiradas nos aromas amazônicos. Perfumes com cheiro de priprioca, breu-branco ou patchouli são presentes incríveis.

4. Boné estilizado

Bonés com estampas paraenses ou de marcas fazem sucesso entre os homens que adoram um estilo mais casual e de times regionais de times paraenses que podem ser encontrados nas lojas oficiais como @olobopsc e @lojasdoremo

5. Caneca personalizada com temas regionais

Uma caneca temática do Círio, da floresta amazônica ou com frases criativas é um presente acessível e carinhoso. Personalize em lojas de presentes do Shopping Boulevard ou na Estação das Docas.

6. Kit de cervejas artesanais paraenses

Se ele gosta de uma boa cerveja, aposte em um kit com rótulos locais, como a Amazon Beer. Na Estação das Docas, você encontra variedades deliciosas com sabores amazônicos.

7. Chinelos havaianas regionais

A linha de chinelos Havaianas com temas inspirados na Amazônia é um presente prático e divertido. Pode ser encontrada em lojas como Havaianas no Parque Shopping Belém.

8. Porta-celular ou carteira de couro regional

Produtos feitos com materiais naturais, como couro vegetal e tecidos regionais, estão disponíveis na Casa do Artesão e no Polo Joalheiro São José Liberto. Carteiras e acessórios com bom acabamento têm ótimo custo-benefício.

9. Livro de autor paraense

Aproveite a riqueza literária da região e presenteie com um livro de autores paraenses, como Dalcídio Jurandir ou Edyr Augusto. Você encontra nas @livrarialeitura nos principais shoppings de Belém.

10. Pulseira ou acessório artesanal

Pulseiras e colares feitos à mão com sementes, madeira e pedras regionais são presentes únicos. Procure na Feirinha de Artesanato da Praça da República aos domingos ou em lojas on line como @luamisticajoias

11. Combo de açaí

Presenteie o namorado com uma experiência saborosa: um combo de açaí fresquinho acompanhado de complementos como farinha de tapioca. Vale procurar em locais como o @pointdoacaibelem