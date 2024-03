Pão com ovo na air fryer foi a receita de hoje (25/03) no Mais Você da Globo; saiba como fazer

A receita de segunda-feira (25/03), do programa "Mais Você", é pão com ovo na air fryer, ensinado pela apresentadora Ana Maria Braga. A comida é clássica e ótima para incrementar o café da manhã ou o lanche da tarde. O ovo é temperado com pimenta-do-reino moída, sal e páprica defumada.

O pão com ovo é super fácil, saboroso e fica pronto em poucos minutos. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

VEJA MAIS

Ingredientes

➔ 1 pão francês dormido

➔ 2 ovos

➔ 2 fatias de queijo muçarela

➔ Sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

➔ Com uma faca, corte 1 pão francês ao meio e com os dedos, pressione o miolo de cada metade do pão formando uma caminha.

➔ Em cada metade do pão, coloque 1 ovo, tempere com sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto.

➔ Distribua 1 fatia de muçarela e leve para a air fryer preaquecida a 180 graus Célsius por 10 minutos para a gema ficar mole. Para a gema ficar mais cozida, deixe mais 5 minutos na air fryer.

➔ Retire da air fryer e sirva imediatamente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)