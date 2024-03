Petit gateau na air fryer foi a receita de hoje (04/03) no Mais Você da Globo; veja passo a passo

A receita de segunda-feira (04/03), do programa "Mais Você" é petit gateau na air fryer feito por Ana Maria Braga. A sobremesa é rápida, prática de fazer e agrada qualquer pessoa.

O doce é fica pronto em poucos minutos na air fryer, mas também pode ser feito no forno convencional.. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes

200 gramas de chocolate meio amargo derretido

2 colheres de sopa ou 30 gramas de manteiga derretida

2 ovos

2 gemas

40 gramas ou um quarto de xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa ou 30 gramas de farinha de trigo

Modo de preparo

1. Numa tigela coloque 200 gramas de chocolate meio amargo derretido, 2 colheres de sopa de manteiga derretida, 2 ovos, 2 gemas, 40 gramas de açúcar, 2 colheres de sopa de farinha de trigo e misture com um batedor de arame (fouet) até ficar uma mistura homogênea.

2. Distribua a massa igualmente em 4 forminhas de empadinha, com 5 centímetros de altura, 4 centímetros de diâmetro no fundo e 7 centímetros de diâmetro de boca, untadas com manteiga e polvilhada com cacau em pó.

3. Leve na air fryer preaquecida a 200 graus Célsius e deixe assando por 5 minutos. Observação: este tempo pode variar de 5 a 6 minutos dependendo do modelo da sua air fryer.

4. Retire da air fryer, deixe amornar por 1 minuto e desenforme. Sirva com sorvete.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)