Molho para espaguete com salsicha foi a receita de hoje no Mais Você da Globo; veja passo a passo

A receita de sexta-feira (05/01), do programa "Mais Você" é um molho para espaguete feito com salsicha, ensinado pela apresentadora Ana Maria Braga. O preparo mistura o sabor do cominho, pimenta-do-reino, salsa, noz-moscada e outros ingredientes.

A receita rende quatro porções e fica pronta em apenas 20 minutos. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer um molho para espaguete com salsicha

250 gramas de salsicha picada grosseiramente

300 gramas ou 2 xícaras de chá de cebola picada grosseiramente

120 gramas ou 1 xícara de chá de cenoura picada grosseiramente

30 gramas ou 2 dentes de alho picado

Meia xícara de chá de salsa picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de cominho moído

1 colher de chá chá de noz-moscada ralada fina

30 mililitros ou 2 colheres de sopa de azeite

120 mililitros ou meia xícara de chá de água fria

600 gramas de molho de tomate pronto

500 gramas de espaguete cozido al dente

Modo de preparo do molho para espaguete com salsicha

No processador, coloque 250 gramas de salsicha picada grosseiramente, 300 gramas de cebola picada grosseiramente, 120 gramas de cenoura picada grosseiramente, 30 gramas de alho picado, 10 gramas de folhas de salsa, sal e pimenta-do-reino moída a gosto, 1 colher de chá de cominho moído e 1 colher de chá de noz-moscada ralada fina. Processe por 10 segundos. Desligue o processador, transfira para uma panela em fogo alto aquecida com 30 mililitros de azeite e refogue bem. Despeje 120 mililitros de água, 600 gramas de molho de tomate pronto mexendo de vez em quando por 10 minutos. Apague o fogo e sirva ainda quente com 500 g de espaguete cozido al dente

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)