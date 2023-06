Molho de iogurte com mostarda é a receita de hoje (16/06) no Mais Você com Ana Maria Braga

A receita de hoje, de sexta-feira (16/06), do programa "Mais Você" é um molho de iogurte com mostarda, uma receitinha fácil de fazer e ideal para acompanhar com petiscos.

Além da mostarda e do iogurte, cravo, alho e salsinha também estão entre os ingredientes. A receita fica pronta em apenas 5 minutos e rende até 250 mililitros. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer o molho de iogurte com mostarda da Ana Maria Braga

1 copo ou 170 gramas de iogurte natural gelado 1 dente de alho descascado Meia colher de chá ou 4 unidades de cravo Meia xícara de chá de salsinha 4 colheres de sopa ou 60 mililitros de azeite ou óleo 2 colheres de sopa de mostarda Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo do molho de iogurte com mostarda da Ana Maria Braga

Em um liquidificador, coloque 1 copo de iogurte natural gelado, 1 dente de alho descascado, meia colher de chá de cravo, meia xícara de chá de salsinha, 4 colheres de sopa de azeite ou óleo, 2 colheres de sopa de mostarda, sal e pimenta a gosto. Bata por mais ou menos 2 minutos, transfira para uma tigela e deixe gelar. Sirva com frango frito ou outros petiscos fritos.

