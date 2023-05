Sanduíche empanado com miojo é a receita de hoje (24/05) no Mais Você com Ana Maria Braga

A receita de hoje, de quarta-feira (24/05), do programa "Mais Você" é um sanduíche empanado com macarrão instantâneo, receita que viralizou nas redes sociais. No quadro Feed da Ana, a apresentadora Ana Maria Braga testou a receita que fez sucesso no TikTok do Guilherme Tank.

Essa receita é uma opção diferente, frita e com direito a três tipos de queijo, para comer no lanche, com a família ou surpreender o crush. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer o sanduíche empanado com macarrão instantâneo

2 fatias de pão de forma sem casca e afinadas no rolo 3 fatias de queijo muçarela 3 fatias de queijo cheddar 3 fatias de queijo prato 1 ovo Meia xícara de chá de leite 1 xícara de chá de farinha de trigo 1 pitada de sal 1 pacote de macarrão instantâneo cru, quebrado grosseiramente

Modo de preparo da receita do sanduíche empanado com macarrão instantâneo

Em uma tigela, coloque 1 ovo, meia xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 1 pitada de sal e misture bem. Reserve. Em uma superfície, coloque 1 fatia de pão de forma afinada, distribua 1 fatia de muçarela, 1 fatia de queijo prato, 1 fatia de queijo cheddar e repita 2 vezes as camadas de queijo, na mesma ordem. Feche o sanduíche com 1 fatia de pão de forma afinada. Passe o sanduíche na mistura de farinha de trigo, ovo e leite e empane em 1 pacote de macarrão instantâneo cru quebrado grosseiramente. Com cuidado, frite o sanduíche em uma panela com óleo quente, a mais ou menos 170 graus Célsius, até dourar. Por mais ou menos 5 minutos.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)