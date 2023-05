Ossobuco com molho de ameixa é a receita de hoje (23/05) no Mais Você com Ana Maria Braga

A receita de hoje, de terça-feira (23/05), do programa "Mais Você" é um ossobuco com molho de ameixa, uma opção ideal para surpreender no almoço ou em um jantar romântico.

O preparo é de, em média, 2 horas e 40 minutos, e serve até cinco porções. O cozimento lento é o que traz todo o sabor desta receita deliciosa. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer o ossobuco com molho de ameixa da Ana Maria Braga

1 quilo e 800 gramas de ossobuco temperado com sal e pimenta-do-reino moída a gosto. Mais ou menos 4 unidades Um quarto de xícara de chá ou 60 mililitros de azeite 500 gramas de cebola cortada em tiras 3 colheres de sopa ou 45 gramas de alho picado 200 gramas ou 1 e meia xícara de chá de salsão picado em cubos médios 4 folhas de louro 360 mililitros de vinho tinto 3 litros e meio de água 200 gramas ou 1 xícara de chá de ameixa seca sem caroço cortada ao meio Salsinha picada a gosto

Modo de preparo da receita do ossobuco com molho de ameixa

Pegue o ossobuco e faça pequenos talhos na parte da gordura e na pele para que a carne não retraia. Coloque em uma panela bem quente com um quarto de xícara de chá de azeite e frite de todos os lados por mais ou menos 10 minutos, pingando água aos poucos para soltar o agarradinho do fundo. Retire o ossobuco frito da panela e reserve em um prato. Na mesma panela onde fritou o ossobuco, coloque 500 gramas de cebola cortada em tiras, 3 colheres de sopa de alho picado, 200 gramas de salsão picado em cubos médios e 4 folhas de louro. Refogue por mais ou menos 7 minutos. Despeje 350 mililitros de vinho tinto, 3 litros e meio de água, 200 gramas de ameixa seca sem caroço cortada ao meio, o ossobuco frito, tampe a panela e cozinhe em fogo alto por mais ou menos 2 horas. Depois desse tempo, apague o fogo, salpique salsinha picada a gosto e sirva o ossobuco com o molho de ameixa e saladinha de repolho.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)