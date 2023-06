Biscoito de gergelim com 3 ingredientes é a receita de hoje (12/06) no Mais Você com Ana Maria Braga

A receita de hoje, de segunda-feira (12/06), do programa "Mais Você" é biscoito de gergelim com apenas 3 ingredientes, uma receitinha fácil de fazer e com ótimo rendimento

Você vai precisar somente de banana-prata, gergelim branco e melado de cana ou glucose de milho, como você preferir. Juntos, os ingredientes vão para o forno e assam em apenas 15 minutos..

O preparo é de, em média, 45 minutos, e serve até 40 pessoas. O gergelim é um cereal que combina tanto com receitas doces como salgadas. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer biscoito de gergelim da Ana Maria Braga

180 gramas de banana-prata amassada com o garfo. Mais ou menos 2 bananas 150 gramas ou 1 xícara de chá de gergelim branco 1 quarto de xícara de chá ou 80 gramas de melado de cana ou glucose de milho amarela

Modo de preparo do biscoito de gergelim da Ana Maria Braga

Em uma tigela, coloque 180 gramas de banana-prata amassada com o garfo. Mais ou menos 2 bananas, 150 gramas ou 1 xícara de chá de gergelim branco e 1 quarto de xícara de chá ou 80 gramas de melado de cana ou glucose de milho amarela. Misture até formar uma massa. Distribua porções de meia colher sopa da massa em uma assadeira de 40 centímetros por 30 centímetros e 2 centímetros de altura, untada com óleo, deixando um espaço entre as porções de mais ou menos 3 centímetros. Amasse com as costas de uma colher, formando uma bolacha redondinha e achatada. Leve ao forno preaquecido a 160ºC por 15 minutos. Retire do forno e, com ajuda de uma espátula, vire os biscoitinhos. Se estiverem quebrando, deixe mais 5 minutos no forno. Retire do forno novamente, coloque os biscoitos em uma grade para não umedecer e sirva com acompanhamento sua preferência.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)