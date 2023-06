Receita do 'beijo grego'? Saiba como preparar o prato interessante ensinado por Ana Maria Braga

Ao falarmos dos melhores cortes de carne, algumas partes do boi passam despercebidas, já que não entram na categoria de carnes nobres. Porém, o que muitos não sabem é que essas partes do boi que acabam esquecidas, além de serem mais baratas, podem render pratos interessantes.

Na manhã desta quarta-feira, 7, no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, foi ensinado de forma divertida a receita do "beijo grego". Apesar do novo duvidoso, o prato é feito com rabo e língua de boi. A receita acabou viralizando nas redes sociais. Essas partes bovinas utilizadas no preparo entram na categoria de mais baratas, que normalmente ficam abaixo do radar na hora das compras.

Confira como prepar a receita de "Beijo Grego", ensinada por Ana Maria Braga:

Ingredientes:

1,3 kg de língua bovina

2 folhas de louro

2 litros de água

1,5 kg de rabo bovino cortado nas juntas

½ colher (chá) de cúrcuma

½ colher (chá) de pimenta calabresa

2 colheres (sopa) de tempero seco chimichurri (20 g)

2 colheres (sopa) de páprica doce (20 g)

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fio de óleo

1 tomate cortado grosseiramente

1 e ½ xícara (chá) de cebola cortada grosseiramente (260 g)

1 xícara (chá) de pimentão vermelho cortado grosseiramente (120 g)

3 colheres (sopa) de alho picado (40 g)

1 xícara (chá) de vinho tinto

1 xícara (chá) da água do cozimento da língua

2 xícaras (chá) de água

2 colheres (sopa) de chimichurri

Cebolinha cortada em rodelas a gosto

Saiba o modo de preparo

Na panela de pressão, coloque 1,3 kg de língua bovina, 2 folhas de louro e 2 litros de água, tampe e cozinhe por 40 minutos em fogo médio após pegar pressão.

Retire a pressão e transfira a língua para uma tigela com gelo.

Deixe esfriar um pouco e, com as mãos, retire a pele e corte a língua em cubos grandes. Reserve.

Tempere 1,5 kg de rabo cortado com ½ colher (chá) de cúrcuma, ½ colher (chá) de pimenta calabresa, 2 colheres (sopa) de tempero seco chimichurri , 2 colheres (sopa) de páprica doce, sal e pimenta-do-reino a gosto e misture.

Coloque na panela de pressão aquecida em fogo alto com 1 fio de óleo e frite por +/- 30 minutos, pingando água sempre que necessário para não queimar.

Retire o rabo frito da panela e reserve em uma tigela.

Na mesma panela onde fritou o rabo, adicione 1 tomate cortado grosseiramente, 1 e ½ xícara (chá) de cebola cortada grosseiramente, 1 xícara (chá) de pimentão vermelho cortado grosseiramente e 3 colheres (sopa) de alho picado e refogue por +/- 5 minutos.

Despeje 1 xícara (chá) de vinho tinto e deixe ferver por 13 minutos ou até reduzir o caldo.

Passe esse caldo em uma peneira, volte o caldo peneirado para a panela e reserve o tempero que ficou na peneira.

Na panela com o caldo peneirado, acrescente a língua cozida e cortada, 2 xícaras (chá) de água, 1 xícara (chá) da água do cozimento da língua, 2 colheres (sopa) de chimichurri, sal a gosto e o rabo bovino frito e tampe a panela.

Cozinhe por 1 hora após pegar pressão.

Deixe esfriar com a panela tampada e leve à geladeira por no mínimo 12 horas.

Abra a panela e, com uma colher, descarte a camada de gordura que se formou na superfície.

Leve a panela ao fogo médio para esquentar por 10 minutos.

Peneire as carnes (reserve em uma tigela) e devolva o caldo à panela.

Adicione os temperos peneirados anteriormente e processe com o mixer.

Regue as carnes e finalize com cebolinha. Sirva com arroz branco.

