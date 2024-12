Mini coxinhas de pato no tucupi: sabor amazônico em cada mordida na ceia de Natal

As mini coxinhas de pato no tucupi são uma deliciosa opção para quem quer incorporar sabores autênticos da culinária amazônica ao cardápio natalino. Recheadas com pato desfiado temperado com jambu e cozido no tucupi, essas coxinhas têm um sabor marcante e exótico, perfeito para surpreender os convidados com uma receita regional cheia de personalidade.

VEJA MAIS

Ingredientes

Para a massa: 2 xícaras de caldo do tucupi 2 xícaras de farinha de trigo 2 colheres de sopa de manteiga Sal a gosto

Para o recheio: 2 xícaras de pato cozido e desfiado 1 xícara de tucupi 1 xícara de folhas de jambu (cozidas e picadas) 1 cebola picada 2 dentes de alho picados Azeite para refogar

Para empanar: 2 ovos batidos 1 xícara de farinha de rosca Óleo para fritar



Modo de preparo

Prepare o recheio: Refogue a cebola e o alho no azeite. Adicione o pato desfiado, o tucupi e o jambu. Cozinhe até o líquido reduzir. Reserve. Faça a massa: Ferva o tucupi com manteiga e sal. Adicione a farinha de trigo de uma vez, mexendo até formar uma massa homogênea que desgrude da panela. Deixe esfriar. Monte as coxinhas: Pegue porções da massa, recheie com o pato e modele em formato de coxinha. Empane: Passe na farinha de rosca, no ovo batido e novamente na farinha de rosca. Frite: Em óleo quente até dourar. Escorra em papel-toalha.