O que fazer com o que sobrou da ceia de Natal? Veja 4 receitas para reaproveitar os pratos

As receitas feitas com alimentos que sobram de alguma ocasião, conhecidas como "R.O" (resto de ontem), são perfeitas para quem busca reaproveitar alimentos na intenção de economizar e preparar algo rápido e com pouco trabalho para comer no dia seguinte. Como as Ceias de Natal estão sempre "abastecidas" com receitas incríveis, nada melhor do que reaproveitar o que sobrou e fazer novos pratos de água na boca.

Nesta matéria, o Oliberal.com separou quatro receitas incríveis para reaproveitar o Peru, que costuma ser o queridinho das confraternizações natalinas.

Peru no Tucupi

Peru no tucupi Peru no tucupi

Ingredientes

Sobras do peru;

Azeite ou margarina;

1 litro de tucupi;

1 maço de jambu;

Folhas de chicória;

2 dentes de alho;

Sal a gosto.

Modo de preparo

Refogue as sobras do peru com o azeite ou a margarina; À parte, ferva o tucupi com os alhos inteiros e as folhas de chicória; Em uma outra panela, depois de lavar e retirar as flores, cozinhe as folhas de jambu; Após os processos acima, coloque as folhas de jambu e o peru na panela do tucupi e deixe ferver por 10 minutos; Sirva quente.

Salpicão simples de Peru

Salpicão de Peru Salpicão de Peru

Ingredientes

Sobras do peru;

100g de azeitona;

1/2 lata de milho;

1 cenoura grande ralada;

1/2 lata de ervilha;

1 pote de maionese;

Cheiro-verde picado a gosto;

Sal a gosto;

Batata palha.

Modo de preparo

Corte ou desfie o peru e misture com os demais ingredientes; Leve à geladeira por cerca de 30 minutos; Sirva como salada ou como prato principal.

Arroz com peru (igual arroz com galinha)

Arroz com Peru Arroz com Peru

Ingredientes

1 kg de arroz;

Sobras do peru desfiado;

2 latas de ervilha;

2 latas de milho;

2 unidades de salsichas em lata cortadas;

2 cenouras em cubos;

300g de passas;

Batata palha;

Azeitonas;

Cheiro-verde.

Modo de preparo

Refogue o peru desfiado com os temperos que preferir À parte, cozinhe o arroz Após amolecer o grão, misture com todos os ingredientes Sirva quente

Gratinado de Peru

Gratinado de Peru Gratinado de Peru

Ingredientes

Sobras de peru desfiado ou em cubos

Azeite a gosto

1/2 cebola

Salsinha a gosto

2 xícaras de molho bechamel

1 copo de requeijão

Sal a gosto

1 xícara de queijo ralado

Modo de preparo

Em uma panela, refogue o peru com o azeite e a cebola picada; Acrescente a salsinha e transfira para um refratário; Na mesma panela, coloque o molho bechamel, o requeijão e metade do queijo parmesão, tempere com sal e misture bem; Despeje o creme por cima do peru e adicione o resto do queijo; Leve para assar em forno pré-aquecido por 20 minutos ou até gratinar; Sirva quente.

Com essas receitas práticas e simples de serem feitas, a economia de tempo na cozinha é garantida para que sobre mais tempo para curtir o feriado ao lado de amigos e familiares.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com