Chefes de cozinha dão dicas de pratos práticos e econômicos para o Natal

Em tempos de alta da inflação e variação constante no preço dos alimentos, preparar um bom jantar de Natal se torna um desafio para quem precisa economizar, especialmente sem abrir mão da tradicional ceia natalina. Para tentar driblar os reajustes e garantir uma refeição completa, a chefe de cozinha Ivana Nunes indica apostar em pratos menos trabalhosos e que levam uma variedade menor de ingredientes.

O bacalhau, comumente preparado nas celebrações de fim de ano, é um dos maiores vilões para quem quer economizar. Além do peixe já ter um valor alto, os demais ingredientes que são usados na preparação do prato também estão mais caros, principalmente o azeite.

“A gente sabe que todo ano tem esse aumento de preço, mas um tempero que não pode faltar no bacalhau é o azeite extra-virgem. No ano passado, comprei por cerca de R$ 35, mas, agora, está quase R$ 49, ou seja, foi um dos produtos que teve o maior aumento. Imagine no bacalhau, em que a gente usa quase uma garrafa inteira”, relata a cozinheira.

Como uma opção de prato principal mais em conta, Ivana sugere o pernil com abacaxi caramelizado. De acordo com a sua receita, os ingredientes necessários são: 3 quilos de pernil; sal; temperos à gosto; açúcar ou mel; manteiga; e farofa para acompanhar.

Modo de preparo

Com o pernil totalmente descongelado, tempere com os condimentos da sua escolha e leve ao forno pré-aquecido. Após alguns minutos, regue o pernil com o próprio caldo que solta durante o cozimento até que a carne esteja totalmente cozida, o que pode demorar de uma a duas horas, dependendo da intensidade do forno. Para a calda caramelizada, corte o abacaxi e acrescente um pouco do molho do pernil com água até ficar no ponto de um caramelo.

Sobremesa

A confeiteira Vânia Bordalo aposta na torta de banoffee como uma opção prática e econômica para preparar neste fim de ano. A receita leva 400 gramas de doce de leite; 10 bananas cortadas em rodelas; 400 gramas de nata ou chantilly; 1 pacote de biscoito maizena triturado; 200 gramas de margarina; e canela em pó para polvilhar a torta.

Misture o biscoito triturado com a margarina, e amasse com a ponta dos dedos até formar uma massa lisa e despeje em uma forma de fundo falso. Asse por apenas 10 minutos, em forno preaquecido a 180°C. Para o recheio, coloque as bananas cortadas distribuídas sobre a massa de biscoitos já assada e fria, com o doce de leite. Jogue a nata ou chantilly por cima e alise. Finalize com a canela polvilhada por cima, conforme o seu gosto. Deixe na geladeira por, no mínimo, duas horas.