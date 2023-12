Farofa crocante de banana e bacon; veja como preparar

Desfrute da combinação deliciosa de doce e salgado com esta receita de Farofa de Banana com Bacon. É uma fusão surpreendente de sabores e texturas que pode complementar perfeitamente carnes ou adicionar um toque especial à sua mesa em ocasiões especiais. Fácil de preparar, essa receita traz inovação e sabor para qualquer refeição. Experimente esta combinação única e desfrute de uma experiência culinária memorável!

Ingredientes:

200g de bacon em cubos

2 bananas maduras cortadas em rodelas

2 xícaras de farinha de mandioca torrada

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Salsinha picada para decorar

2 colheres de sopa de manteiga

Instruções:

Preparando o Bacon: Em uma panela grande, frite o bacon em fogo médio até que esteja crocante. Remova o bacon e reserve, mantendo a gordura na panela.

Refogando a Cebola e o Alho: Na mesma panela, adicione a manteiga. Refogue a cebola e o alho na gordura do bacon até que fiquem dourados.

Adicionando a Banana: Acrescente as rodelas de banana à panela e cozinhe até que comecem a amolecer.

Incorporando a Farinha: Adicione a farinha de mandioca à mistura na panela. Mexa constantemente até que a farinha fique dourada e crocante.

Temperando: Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Misture bem.

Finalizando com o Bacon: Adicione o bacon frito reservado à farofa e misture bem para que fique uniformemente distribuído.

Decorando: Finalize com salsinha picada por cima para decorar.

Servindo: Sirva a farofa de banana com bacon quente, como acompanhamento para carnes ou como desejar.