Médice foi conhecer os hamburguers artesanais do PirosFood, no bairro de Fátima

Paulo Lavareda já teve outras três configurações diferentes para a sua hamburgueria, mas o cara tem muita força de vontade e aposta dos sabores regionais e na memória afetiva para diferenciar os seus hambúrgueres dos concorrentes.

Começou no patio da casa dos pais, foi para a Praça Brasil por um tempo, passou outro tempo na 9 de Janeiro e agora está na Curuzu. No meio disso tudo, ficou o outro trabalho para trás, teve uma filha, veio uma pandemia e ainda assim, o chef hamburgueiro não deixou a peteca cair. Sempre inovando e aprendendo, mas também fazendo o básico muito bem feito como todo negócio tem de ser. A concorrência pode ser desleal às vezes, mas Paulo é muito determinado e confia no potencial do seu produto.

Dessa vez, comi o que mais me traz memória afetiva entre os hambúrgueres disponíveis: o Smashpiros; smash é uma técnica onde você faz bolinhas de carne e amassa elas direto na chapa muito quente, formando uma crosta de caramelização em um hambúrguer fininho. O sanduba dele remete aos lanches de rua com uma salada de repolho que é crocante e cremosa, seja pelo repolho novo, seja pela maionese acompanhada de batata palha caseira. Então, só aí dá para imaginar que temos três texturas de crocâncias diferentes no mesmo produto: as beiradas da carne, o repolho e as batatinhas. Amo demais!

E outra coisa que mexe muito com o imaginário regional é um dos milkshakes disponíveis na casa. Sabe o Guaraná da Praça Brasil? Ele mesmo! Tem versão com sorvete lá no Piros.

Bora brocar?

PirosFood

Endereço: Travessa do Chaco, 1828 - entre Duque e 25 - Bairro de Fátima

Funcionamento: De terça a domingo das 18h às 23h

Instagram: @pirosfood

Pedidos: https://deliveryapp.neemo.com.br/delivery/2246