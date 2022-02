Mediciland apresenta: Pastel Pai d'Égua Belém

Ele já esteve no ponto do lado, em uma barraca em frente, mas há anos ocupa a portinha na Dr. Moraes bem perto da Avenida Nazaré. Com sabores diversos e uma receita que aprendeu na televisão, Ricardo Milhonês é um cara que gosta de pastel.

A ideia do negócio veio da escassez de pontos que vendeseem um bom pastel pela cidade e Ricardo botou na cabeça que poderia pegar sua idenização na época para investir em uma pastelaria. Quebrou, mas não desistiu. Continuou acreditando que a pastelaria era o seu caminho, seguiu abrindo massas, temperando seus recheios e assim vem trilhando os últimos 20 anos de forma mais modesta e mais pé no chão com seu negócio. Criando a filha, apoiado pela esposa e sempre com seu produto na mão. Realmente ele gosta muito de pastel.

Ocupar a mesma área por todo esse tempo, vender pastel na rua, todos os dias da semana pela tarde até o início da noite não é fácil. Mas abrir massa, fritar, escolher um recheio é algo que vem fácil para ele. Talvez pela necessidade, ou pela experiência. Porém chega a ser perceptível o sorriso por baixo da máscara. De algo feito com amor, por uma profissão e caminho que ele escolheu trilhar. Que com orgulho mantém sua casa e família. Faz todo sentido ele gostar muito mesmo de pastel.

Hoje ele tem opções super tradicionais, como carne, queijo, presunto e suas combinações. Mas eu gosto mesmo é de um toque paraense, com jambu, queijo com jambu é o meu preferido por lá e ele me disse também para não deixar de provar o de carne. Bem fritinho, No vídeo que a gente tem entrevistando ele no portal a gente consegue ver a textura, mas o crocante a gente só consegue perceber mesmo indo lá com ele. Enquanto estávamos gravando ele acabou comendo o segundo pastel dele do dia que é o seu limite e não sei se já falei para vocês, mas ele gosta muito muito mesmo de pastel.

Ricardo Milhonês

Pastel Pai D´Égua Belém

Instagram @pastelpaideguabelem

Rua Dr Moraes, 86. Nazaré.

Segunda a Sexta, das 15h às 20h.