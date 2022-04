Marcos Médici vai ao Ver-o-Peso entrevistar uma das mais antigas boieiras em atividade

O Ver-o-Peso nunca deixa de surpreender e foi assim que conheci a Dona Osvaldina que há mais de 50 anos tem seu box por ali.

Ela me contou a barra que foi criar os filhos sozinha e como a feira é uma ótima escola que passa de uma geração para a outra o orgulho de trabalhar nesse espaço. Para se ter ideia, já estão, inclusive, indo para a quarta geração de boieras do Ver-o-Peso. Dona Osvaldina já viu passar por ali todos os projetos de gastronomia e cultura alimentar, desde Paulo Martins até projetos mais recentes como o 'Rango de Feira'.

O peixe super crocante, empanado com farinha, super simples, mas muito bem temperado e fica com uma suculência incrível. Agora os camarões brilham muito tanto em sabor quanto em texturas. O azeite com as cebolas na finalização dão o tom na boca de uma experiência completa.

Conheça:

DONA OSVALDINA

Responsável: Dona Osvaldina

Endereço: Ver-o-Peso, Box 52, Altos - Cidade Velha

Funcionamento: De Domingo a domingo de 8h às 17h

Rede social: @boxosvaldina52