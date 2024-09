Dia do Sorvete: aprenda a fazer sorvete caseiro com banana congelada fácil e barato

Nesta segunda-feira (23), é celebrado o Dia do Sorvete, e nada melhor do que aproveitar essa data com uma opção deliciosa, fácil de fazer, e, principalmente, saudável. A boa notícia é que é possível preparar sorvetes caseiros com pouquíssimos ingredientes e de forma prática. Usando apenas bananas congeladas, você consegue criar várias versões desse doce refrescante, ideal para os dias mais quentes.

A banana, uma das frutas mais presentes no cardápio brasileiro, é a base perfeita para quem busca uma alternativa saudável aos sorvetes tradicionais. Ao ser congelada, ela adquire uma textura cremosa, ideal para o preparo de sorvetes. Quanto mais maduras as bananas, mais doce e saboroso será o resultado, dispensando até mesmo o uso de açúcar adicional. A receita viralizou nas redes sociais.

🍦 Confira abaixo a receita simples e saborosa de sorvete de banana congelada:

Ingredientes:

Bananas maduras e congeladas

Frutas de sua preferência (morango, manga, pitaia, etc.)

Mel (opcional)

Cacau em pó ou canela (opcional)

Modo de preparo:

Prepare as bananas: comece cortando as bananas maduras em rodelas e colocando-as em um recipiente no congelador por pelo menos 4 horas, ou até que estejam completamente congeladas. Bata as bananas: após o congelamento, coloque as bananas em um processador de alimentos ou liquidificador potente. No início, a mistura parecerá granulada, mas continue batendo até atingir uma consistência cremosa. Varie os sabores: se quiser variar o sabor, adicione ingredientes extras como cacau em pó, mel, canela ou frutas como morango ou manga. Bata novamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Sirva: o sorvete pode ser servido imediatamente, com uma textura cremosa e fresca. Para uma consistência mais firme, basta levar ao congelador por mais alguns minutos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)