Dia Nacional do Sorvete: combinações para comemorar a data

No dia 23 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Sorvete, uma sobremesa saborosa e que ainda refresca nos dias mais quentes. Mas você sabe como e quando ele surgiu?

O sorvete surgiu na China cerca de 4 mil anos a partir de uma sobremesa a base de leite e arroz congelada na neve e com o passar do tempo foi se popularizando e sofrendo modificações, porém a maior parte da população só teve acesso cerca de 3 séculos após o seu aparecimento com a abertura de um café por Francesco Procópio em Paris.

Em seguida, a sobremesa foi se espalhando pela Europa e chegou ao Brasil no ano de 1834 com comerciantes do Rio de Janeiro que começaram a produzir com frutas brasileiras. De acordo com os dados da Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS), as mais de 10 mil empresas ligadas ao setor faturam mais de 13 bilhões de reais por ano, gerando mais de 100 mil empregos diretos e 200 mil indiretos.

As tortas de sabores regionais junto com sorvetes são sobremesas para refrescar nas tardes quentes. (Divulgação)

Ainda segundo a ABIS, o país consumiu 1050 milhões de litros em 2020 e a região sudeste se destaca com um consumo de 52%, acompanhada pelo nordeste com 19%. A região norte aparece com 5%. O diferencial dos sorvetes do norte em especial do Pará e de Belém é a produção com as frutas regionais como açaí e tapioca e que ganham destaque de vendas nas unidades da Maioca Sorvete Artesanal.

Além dos sabores de tapioca e açaí, as outras frutas da região, taperebá, bacuri, cupuaçu, castanha do pará também ganham sorvetes junto com os mais de 50 disponíveis no cardápio. O sorvete é uma das sobremesas mais democráticas, porque pode ser saboreado com várias combinações e de várias formas como petit gâteau, tortas de sabores regionais, waffles, brownie e bolos. E todas essas opções podem ser encontradas em todas as unidades da Maioca.

Os waffles são ótimas opções para combinar com sorvete (Divulgação)

A taça brownie é uma sugestão de sobremesa que combina o melhor dos dois mundos: sorvete e doce! Ela é formada por vários pedaços de brownie feitos na hora, sorvete da preferência do cliente, ganache de chocolate preparado na hora, calda de morango feita na hora e chantilly.

Anota essa dica! Passe em uma unidade da Maioca e escolha seu sabor preferido para preparar uma das receitas acima. A sorveteria está com a promoção “Espelho Mágico” , você faz a sua foto em frente ao espelho mágico com qualquer produto da Maioca e em seguida é só mostrar a postagem ao caixa e pronto! Você ganha o mesmo produto. A promoção está disponível em todas as lojas físicas.