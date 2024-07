Sorvete de açaí está na lista dos melhores do mundo pela segunda vez

O sabor amazônico do sorvete de açaí foi reconhecido pela enciclopédia gastronômica Taste Atlas, que divulgou nesta terça-feira, 23, a lista com as sorveterias e sabores mais icônicos catalogados por todo o mundo. O sorvete de açaí está na lista dos melhores pela segunda vez. O guia online deu destaque a duas sorveterias brasileiras em reconhecimento a sua diversidade de sabores, e além do açaí, outro queridinho dos paraenses também aparece, confira.

A plataforma Taste Atlas apresenta a sorveteria Cairu, tradicional da capital paraense, como uma das melhores pelo sorvete com sabor de açaí. Ao seu lado, outra empresa brasileira homenageada foi a Sorveteria da Ribeira, em Salvador, na Bahia, que foi mencionada pelo seu sorvete de tapioca.

De acordo com a plataforma, a “lista apresenta as 100 gelaterias e sorveterias mais icônicas que deixaram uma marca indelével no cenário global de sobremesas”. Sobre a sorveteria paraense, fundada em 1964, a Taste Atlas descreve a empresa como “mais do que uma sorveteria”.