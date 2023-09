Virginia Fonseca prova sorvete de açaí em Belém: 'É uma DELÍCIA por sinal!!!'; vídeo

A influenciadora Virgínia, com quase 45 milhões de seguidores no Instagram, movimenta a rede social diariamente com a sua rotina. Ela desembarcou em Belém nesta quarta-feira (06), e deixou a capital paraense hoje (07).

Claro que os fãs dela estiveram na porta do hotel para tentar uma foto. Virginia acabou atendendo bastante gente. Outra coisa que os seus seguidores cobraram foi: e o açaí?

A influenciadora aproveitou a noite de ontem para descansar, e logo pela manhã compartilhou sua experiência com o fruto paraense.

“Jamais vou embora sem comer o açaí daqui, que é uma DELÍCIA por sinal!!!”, escreveu a influenciadora como a legenda de um dos vídeos do seu stories. Nas imagens, ela continua: “Galera, para quem acha que eu vou embora de Belém sem comer açaí, está enganado, amor. Ontem quando eu cheguei no quarto com a energia menos mil, tinha açaí aqui, e a gente comeu”, disse.

Em seguida, ela mostra duas vasilhas vazias, já sema açaí, e um cardápio que traz os sabores de sorvetes que estavam disponíveis para ela, como cupuaçu e castanha-do-pará. Ao que tudo indica, Virginia apenas provou o sorvete de açaí com tapioca e não o “açaí raiz”.