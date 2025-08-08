Confira 5 dicas de receitas 'bem paraenses' para fazer no Dia dos Pais

Se você está planejando fazer um almoço ou jantar especial de Dia dos Pais, já pensou em prepará-lo com ingredientes regionais e uma temática paraense? A culinária do Pará, particularmente, é influenciada por culturas indígenas, portuguesas e africanas e, por esse motivo, possui alguns aspectos únicos que ganham as famílias pelo sabor, tempero e diversidade cultural amazônica.

Arroz paraense, pato no tucupi, camarão e peixes da região amazônica são alguns pratos deliciosos que podem ser preparados com acompanhamentos paraenses únicos e que são capazes de deixar qualquer um com água na boca. Foi pensando nesse cenário da culinária amazônica que a Redação Integrada de O Liberal listou 5 dicas de receitas regionais para fazer no Dia dos Pais. Confira quais são elas!

Arroz paraense

Receita de Jacqueline Vitória, de Belém do Pará. (Foto: Ivam Henriques)

Ingredientes

Azeite

2 dentes de alho picado

½ cebola picada

Pimentinha verde

Cheiro Verde a gosto

500 gramas de camarão

500 gramas de arroz parbolizado

Caldo das cascas do camarão

3 maços de jambu cozido

500 miligramas de Tucupi

Modo de Preparo

Comece colocando em uma panela o azeite, o alho, a cebola, a pimentinha verde, o cheiro verde e o camarão para refogar ; Em seguida acrescente o arroz e o caldo das cascas do camarão e deixe cozinhar; Logo após o caldo secar, coloque os maços de jambu cozido juntamente com o tucupi e espere ferver; Com o tucupi fervido, o prato já estará pronto para ser servido e degustado.

Pato no tucupi

Receita de Ana Maria Braga. (Foto: Gold360)

Ingredientes

1 pato limpo (cerca de 2 kg)

Suco de 3 limões

Dentes de 2 cabeças de alho espremidos

1 xícara (chá) de vinagre de vinho branco (240 ml)

6 pimentas-de-cheiro picadas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 litros de tucupi

Dentes de alho, alfavaca (manjericão-de-folha-larga) e chicória-do-norte (coentrão) a gosto (há quem acrescente alguns legumes, como cenoura, vagem, ervilha etc.)

Folhas de 3 maços de jambu escaldadas em água e sal

Modo de Preparo

Tempere o pato com o suco de limão, o alho, o vinagre, 2 pimentas-de-cheiro e sal e pimenta-do-reino a gosto. Tampe e leve à geladeira por 12 horas, virando de vez em quando para tomar gosto por igual. Disponha o pato em assadeira, regue com a marinada e leve ao forno preaquecido a 200 ºC por cerca de 50 minutos ou até dourar (regue às vezes com o líquido da assadeira). Espere amornar e corte o pato em pedaços nas juntas (ou desosse e deixe em lascas grandes). Reserve. Ferva o tucupi com o restante das pimentas-de-cheiro e alho, alfavaca, chicória e sal a gosto. Junte os pedaços de pato e deixe ferver até ficarem bem macios. Acrescente o jambu e espere voltar a ferver. Ajuste o sal e sirva com arroz, farinha-d'água (uma farinha de mandioca mais granulosa) e, se desejar, com molho de pimenta (soque algumas pimentas-de-cheiro com sal e regue com um pouco do tucupi quente).

Pirarucu com creme de tucupi

Receita do chefe de cozinha Chris Wendell. (Foto: Reprodução)

Ingredientes

200 gramas pirarucu fresco (ou cinco postas)

1 colher de manteiga

Alho, sal e pimenta a gosto

100 mililitros de tucupi

10 gramas de purê de batata

Modo de Preparo

Para o pirarucu

Tempere os files de pirarucu fresco com limão e sal a gosto. Use uma frigideira (antiaderente) ou grelhadeira e despeje a colher de manteiga e a porção de alho picotado. Misture e observe o alho atingir uma aparência mais douradinha. Adicione os pedaços do peixe e acompanhe o tempo de preparo utilizando um garfo. Espete o garfo na carne, depois retire e toque na ponta para verificar se ainda permanece gelado ou se já está pronto para consumo.

Modo de Preparo

Para o creme de tucupi

Use um recipiente, coloque o tucupi e vá adicionando o purê de batata (previamente pronto) aos poucos; No momento da mistura, o resultado precisa atingir uma consistência mais “grossa”; Sal a gosto; Assim que pronto, acrescente o creme de tucupi por cima do peixe e sirva com aquela famosa farofinha de banana frita e arroz branco.

Camarão à moda paraense

Receita da cozinheira Luciana Carpinelli. (Foto: Luciana Carpinelli)

Ingredientes

15 camarões rosa

1 limão espremido

200 gramas de farinha de trigo

2 ovos

200 gramas de farinha de tapioca

Sal e pimenta do reino à vontade

Óleo vegetal

100 gramas de polpa de açaí pura

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de molho shoyu

1 colher de chá de molho de pimenta

Modo de Preparo

Limpe os camarões retirando a casca e as veias escuras das costas dos camarões, mas deixando os rabinhos. Lave-os em água corrente e os escorra bem. Reserve-os na geladeira. Coloque os ingredientes do molho em uma panelinha, misture e leve ao fogo baixo. De tempos em tempos, dê uma mexida para não grudar no fundo. Espere engrossar até ficar no ponto de Ketchup, mais firme. Quebre os ovos em um prato, tempere com uma pitadinha com sal e pimenta e bata rapidamente com um garfo, para que fiquem homogêneos. Coloque a farinha de trigo e a farinha de tapioca em pratos separados. Tempere os camarões com limão, uma boa pitada de sal e de pimenta do reino. Empane-os na farinha de trigo, depois no ovo e, finalmente, na tapioca. Lembre-se de deixar os rabinhos não empanados. Coloque uns 3 dedos de óleo em uma panela alta e leve ao fogo médio. Ponha cerca de 4 ou 5 camarões por vez para fritar, assim o óleo não esfria. Escorra o óleo e coloque sobre o papel absorvente para escorrer o excesso. Sirva o camarão à moda paraense acompanhado com o molho de açaí.

Tambaqui recheado com farofa de banana

Receita do chef de cozinha Vanderson Vidigal. (Foto: Armando Júnior/ Rede Amazônica)

Ingredientes

1 tambaqui

200 gramas de farinha uarini

3 unidades de banana pacovã cortada em cubinhos (previamente fritas)

2 cabeças de alho

2 cebolas cortadas

50 gramas de bacon fatiado

1 pimentão de cheiro

2 unidades de tomate

Azeite de oliva

Limão taiti

Cachaça de jambu

Sal a gosto

Pimenta do reino

Modo de Preparo

Farofa de banana

Use uma frigideira, espere aquecer e acrescente um fio de azeite. Em seguida, adicione o bacon, depois a cebola e o alho. Quando o alho começar a dourar, coloque a pimenta de cheiro e aguarde ela ficar com um aspecto "murchado". Logo após, coloque pimentão vermelho, tomate e, por fim, a banana em cubinhos (obs: não é para deixar a banana fritar até dourar muito, pois se ela ficar seca, não vai conseguir absorver o tempero do peixe. O certo é deixar ela com aspecto "mole"). Você também pode adicionar leite de coco (80ml) para ajudar a deixar a farofa mais homogênea e mais fofa. Depois abaixe o fogo, adicione a farinha e misture bem. Por fim, deixe a farinha descansar por 2 minutos. A dica principal é sempre começar do ingrediente mais "duro" para o mais "mole".

Modo de Preparo

Peixe

Nessa receita, o tambaqui foi temperado, previamente, com azeite de oliva, limão taiti, um pouco de cachaça de jambu, sal e pimenta-do-reino. Após o preparo da farofa, o próximo passo é rechear o peixe para levá-lo ao forno. O ideal é que se faça em grade, colocando o peixe em cima de uma grelha. Abra o peixe, acrescente a farofa dentro (não coloque muita), feche e leve ao forno (já pré-aquecido a 180 graus). O peixe vai ficar pronto, em média, de 27 a 37 minutos. Para os últimos 5 minutos, aumente a temperatura para 250 graus (que vai dar aquela dourada por cima).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)