Confira 5 dicas de receitas 'bem paraenses' para fazer no Dia dos Pais
A culinária do Pará é rica em sabores, temperos e diversidades culturais
Se você está planejando fazer um almoço ou jantar especial de Dia dos Pais, já pensou em prepará-lo com ingredientes regionais e uma temática paraense? A culinária do Pará, particularmente, é influenciada por culturas indígenas, portuguesas e africanas e, por esse motivo, possui alguns aspectos únicos que ganham as famílias pelo sabor, tempero e diversidade cultural amazônica.
Arroz paraense, pato no tucupi, camarão e peixes da região amazônica são alguns pratos deliciosos que podem ser preparados com acompanhamentos paraenses únicos e que são capazes de deixar qualquer um com água na boca. Foi pensando nesse cenário da culinária amazônica que a Redação Integrada de O Liberal listou 5 dicas de receitas regionais para fazer no Dia dos Pais. Confira quais são elas!
Arroz paraense
Ingredientes
- Azeite
- 2 dentes de alho picado
- ½ cebola picada
- Pimentinha verde
- Cheiro Verde a gosto
- 500 gramas de camarão
- 500 gramas de arroz parbolizado
- Caldo das cascas do camarão
- 3 maços de jambu cozido
- 500 miligramas de Tucupi
Modo de Preparo
- Comece colocando em uma panela o azeite, o alho, a cebola, a pimentinha verde, o cheiro verde e o camarão para refogar ;
- Em seguida acrescente o arroz e o caldo das cascas do camarão e deixe cozinhar;
- Logo após o caldo secar, coloque os maços de jambu cozido juntamente com o tucupi e espere ferver;
- Com o tucupi fervido, o prato já estará pronto para ser servido e degustado.
Pato no tucupi
Ingredientes
- 1 pato limpo (cerca de 2 kg)
- Suco de 3 limões
- Dentes de 2 cabeças de alho espremidos
- 1 xícara (chá) de vinagre de vinho branco (240 ml)
- 6 pimentas-de-cheiro picadas
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 2 litros de tucupi
- Dentes de alho, alfavaca (manjericão-de-folha-larga) e chicória-do-norte (coentrão) a gosto (há quem acrescente alguns legumes, como cenoura, vagem, ervilha etc.)
- Folhas de 3 maços de jambu escaldadas em água e sal
Modo de Preparo
- Tempere o pato com o suco de limão, o alho, o vinagre, 2 pimentas-de-cheiro e sal e pimenta-do-reino a gosto.
- Tampe e leve à geladeira por 12 horas, virando de vez em quando para tomar gosto por igual.
- Disponha o pato em assadeira, regue com a marinada e leve ao forno preaquecido a 200 ºC por cerca de 50 minutos ou até dourar (regue às vezes com o líquido da assadeira).
- Espere amornar e corte o pato em pedaços nas juntas (ou desosse e deixe em lascas grandes). Reserve.
- Ferva o tucupi com o restante das pimentas-de-cheiro e alho, alfavaca, chicória e sal a gosto.
- Junte os pedaços de pato e deixe ferver até ficarem bem macios.
- Acrescente o jambu e espere voltar a ferver.
- Ajuste o sal e sirva com arroz, farinha-d'água (uma farinha de mandioca mais granulosa) e, se desejar, com molho de pimenta (soque algumas pimentas-de-cheiro com sal e regue com um pouco do tucupi quente).
Pirarucu com creme de tucupi
Receita do chefe de cozinha Chris Wendell. (Foto: Reprodução)
Ingredientes
- 200 gramas pirarucu fresco (ou cinco postas)
- 1 colher de manteiga
- Alho, sal e pimenta a gosto
- 100 mililitros de tucupi
- 10 gramas de purê de batata
Modo de Preparo
Para o pirarucu
- Tempere os files de pirarucu fresco com limão e sal a gosto.
- Use uma frigideira (antiaderente) ou grelhadeira e despeje a colher de manteiga e a porção de alho picotado. Misture e observe o alho atingir uma aparência mais douradinha.
- Adicione os pedaços do peixe e acompanhe o tempo de preparo utilizando um garfo. Espete o garfo na carne, depois retire e toque na ponta para verificar se ainda permanece gelado ou se já está pronto para consumo.
Modo de Preparo
Para o creme de tucupi
- Use um recipiente, coloque o tucupi e vá adicionando o purê de batata (previamente pronto) aos poucos;
- No momento da mistura, o resultado precisa atingir uma consistência mais “grossa”;
- Sal a gosto;
- Assim que pronto, acrescente o creme de tucupi por cima do peixe e sirva com aquela famosa farofinha de banana frita e arroz branco.
Camarão à moda paraense
Receita da cozinheira Luciana Carpinelli. (Foto: Luciana Carpinelli)
Ingredientes
- 15 camarões rosa
- 1 limão espremido
- 200 gramas de farinha de trigo
- 2 ovos
- 200 gramas de farinha de tapioca
- Sal e pimenta do reino à vontade
- Óleo vegetal
- 100 gramas de polpa de açaí pura
- 1 colher de sopa de açúcar mascavo
- 1 colher de sopa de molho shoyu
- 1 colher de chá de molho de pimenta
Modo de Preparo
- Limpe os camarões retirando a casca e as veias escuras das costas dos camarões, mas deixando os rabinhos.
- Lave-os em água corrente e os escorra bem. Reserve-os na geladeira.
- Coloque os ingredientes do molho em uma panelinha, misture e leve ao fogo baixo.
- De tempos em tempos, dê uma mexida para não grudar no fundo. Espere engrossar até ficar no ponto de Ketchup, mais firme.
- Quebre os ovos em um prato, tempere com uma pitadinha com sal e pimenta e bata rapidamente com um garfo, para que fiquem homogêneos.
- Coloque a farinha de trigo e a farinha de tapioca em pratos separados.
- Tempere os camarões com limão, uma boa pitada de sal e de pimenta do reino. Empane-os na farinha de trigo, depois no ovo e, finalmente, na tapioca. Lembre-se de deixar os rabinhos não empanados.
- Coloque uns 3 dedos de óleo em uma panela alta e leve ao fogo médio.
- Ponha cerca de 4 ou 5 camarões por vez para fritar, assim o óleo não esfria. Escorra o óleo e coloque sobre o papel absorvente para escorrer o excesso.
- Sirva o camarão à moda paraense acompanhado com o molho de açaí.
Tambaqui recheado com farofa de banana
Receita do chef de cozinha Vanderson Vidigal. (Foto: Armando Júnior/ Rede Amazônica)
Ingredientes
- 1 tambaqui
- 200 gramas de farinha uarini
- 3 unidades de banana pacovã cortada em cubinhos (previamente fritas)
- 2 cabeças de alho
- 2 cebolas cortadas
- 50 gramas de bacon fatiado
- 1 pimentão de cheiro
- 2 unidades de tomate
- Azeite de oliva
- Limão taiti
- Cachaça de jambu
- Sal a gosto
- Pimenta do reino
Modo de Preparo
Farofa de banana
- Use uma frigideira, espere aquecer e acrescente um fio de azeite. Em seguida, adicione o bacon, depois a cebola e o alho.
- Quando o alho começar a dourar, coloque a pimenta de cheiro e aguarde ela ficar com um aspecto "murchado".
- Logo após, coloque pimentão vermelho, tomate e, por fim, a banana em cubinhos (obs: não é para deixar a banana fritar até dourar muito, pois se ela ficar seca, não vai conseguir absorver o tempero do peixe. O certo é deixar ela com aspecto "mole").
- Você também pode adicionar leite de coco (80ml) para ajudar a deixar a farofa mais homogênea e mais fofa.
- Depois abaixe o fogo, adicione a farinha e misture bem.
- Por fim, deixe a farinha descansar por 2 minutos. A dica principal é sempre começar do ingrediente mais "duro" para o mais "mole".
Modo de Preparo
Peixe
- Nessa receita, o tambaqui foi temperado, previamente, com azeite de oliva, limão taiti, um pouco de cachaça de jambu, sal e pimenta-do-reino.
- Após o preparo da farofa, o próximo passo é rechear o peixe para levá-lo ao forno. O ideal é que se faça em grade, colocando o peixe em cima de uma grelha.
- Abra o peixe, acrescente a farofa dentro (não coloque muita), feche e leve ao forno (já pré-aquecido a 180 graus).
- O peixe vai ficar pronto, em média, de 27 a 37 minutos.
- Para os últimos 5 minutos, aumente a temperatura para 250 graus (que vai dar aquela dourada por cima).
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)
