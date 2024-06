Como fazer pé-de-moça para festa junina? Sobremesa cremosa leva 4 ingredientes

Que tal inovar nos doces de Festa Junina deste ano? Aprenda a fazer pé-de-moça, uma versão com leite condensado do tradicional pé-de-moleque. A receita do canal Cakepedia do YouTube, combina o crocante do amendoim com a cremosidade do leite condensado, resultando em um doce irresistível que vai agradar a todos.

Com apenas 4 ingredientes, você prepara essa sobremesa em poucos minutos, sem complicações. O pé-de-moça é perfeito para adoçar as festas juninas, as festinhas infantis ou simplesmente para um lanche no dia a dia. Veja os ingredientes e o modo de preparo:

Ingredientes

2 xícaras de amendoim descascado e torrado;

1 lata de leite condensado;

1 xícara de açúcar;

2 colheres de sopa de manteiga ou margarina.

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque o amendoim, o açúcar e a manteiga. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até que o amendoim fique caramelizado; Adicione o leite condensado e continue mexendo até a mistura engrossar; Despeje a massa em uma superfície untada ou forrada com papel manteiga; Leve à geladeira até endurecer ou deixe esfriar completamente; Corte o Pé-de-Moça em quadrados e finalize polvilhando com açúcar cristal.

Confira o vídeo da receita:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)