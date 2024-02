Rainhas das Rainhas 2024: concurso será transmitido online pelo portal OLiberal.com

Na próxima sexta-feira, 23, a partir das 20h, vai ocorrer um dos eventos mais emblemáticos do carnaval paraense, o concurso Rainha das Rainhas 2024, na sede campestre da Assembleia Paraense. Este ano, porém, a sua 76ª edição ganha uma roupagem totalmente nova: será transmitido, a partir das 21h, exclusivamente online por meio do portal OLiberal.com.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Rainha das Rainhas 2024: Princesas de 2023 falam dos frutos colhidos após o concurso]]

Esta mudança significativa reflete a adaptação do concurso de beleza e fantasia à era digital e amplia significativamente seu alcance, proporcionando aos internautas uma experiência única e acessível também nas redes sociais do Grupo Liberal, onde o público terá acesso a imagens de bastidores, movimentações dos estilistas com as fantasias e uma cobertura completa das etapas do concurso.

Com mais de 10 câmeras em ação e quase 200 pessoas envolvidas na produção, esta promete ser uma cobertura com alta visibilidade do público, conectando os espectadores paraenses ao redor do mundo. A Coordenação Geral de transmissão está a cargo de Tarso Sarraf, que enfatiza a magnitude do evento digital. “Estamos falando de uma cobertura muito grande e o alcance será global, já que será 100% digital”, acrescenta.

A programação inicia às 20h com o sorteio da ordem de desfile das candidatas, que vai ser transmitido ao vivo em todas as redes, e será acompanhado pelos representantes dos clubes. A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, será responsável por organizar e realizar a divulgação da ordem do desfile. A transmissão terá, ainda, os bastidores, a expectativa das torcidas e das equipes que tanto trabalham para o evento.

Haverá também uma cobertura exclusiva no YouTube do jornal, apresentada por Ismaelino Pinto e Flávia Lima, assim como estúdios adicionais para ampliar a interação do público. A Rádio Liberal e a Rádio Liberal + também se juntam à cobertura do concurso, proporcionando uma experiência audiovisual completa.

Segundo o coordenador Geral de transmissão, a transição para o digital não teria sido possível sem o apoio vital do Comercial do Grupo Liberal. “Eles são o nosso grande fortalecimento para fazer uma cobertura dessas, 100% digital. É graças a esse apoio que podemos levar o Rainha das Rainhas para o mundo de uma maneira tão impactante”, ressalta Tarso.

Em um novo momento, o RR chega para entrar de vez no digital, mas sem esquecer toda a tradição que o concurso carrega. “As expectativas são as melhores possíveis. Vai ser uma transmissão voltada para a internet com o início bem cedo às 20h mostrando os bastidores, a expectativa das torcidas e das equipes que tanto trabalham para o evento. O desfile volta a ser na Assembleia Paraense e isso remete a um tom nostálgico e mais intimista, já que teremos 13 candidatas”, conta Simone Amaro, da Coordenação de Transmissão.

Uma das mudanças bastante aceitas pelo público, foi o horário do concurso. Este ano, mais cedo, a transmissão inicia com os bastidores.

“A mudança de horário é para mostrar todos os detalhes para o expectador e envolver quem nos assiste. O Rainha é um momento de magia e isso deve ser levado a todos. Já que não temos que seguir regras rígidas com o cumprimento de horários, a gente tem a possibilidade de brincar um pouco mais, afinal o Rainha é diversão, é fantasia, é cor, é leveza e é história”, pontua Amaro.

Tradição e inovação

A professora do curso de comunicação e do PPGCL/Unama, Ivana Oliveira, que pesquisa narrativas no território digital, afirma que a transição do “Rainhas” do meio televisivo para o digital é uma forma de atualizar o concurso, que já tem décadas de história, “mas que nunca parou no tempo”.

"Hoje, é essencial estar conectado não apenas ao marketing tradicional, mas também ao marketing digital. Com 215 milhões de pessoas no Brasil conectadas à internet, é crucial que eventos como o Rainha das Rainhas explorem essa conexão móvel para ampliar seu alcance”, destaca Ivana.

Oliveira enfatiza, que além de ser um concurso de beleza, o Rainha das Rainhas é um evento que celebra a tradição e a cultura local, e agora, essa celebração será estendida ao espaço digital. "Esse hibridismo entre o físico e o digital é essencial para alcançar o público mais jovem e engajado. Com a transmissão digital, o evento não estará mais limitado pela grade e pelo espaço da televisão, alcançando uma audiência mais ampla e diversificada”, complementou.

Confira as entrevistas feitas com as candidatas ao Rainha das Rainhas 2024: