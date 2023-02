Mais 139 pessoas são denunciadas pela PGR por atos antidemocráticos

Foram denunciadas mais 139 pessoas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O relator dos casos é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Do total de denunciados, duas pessoas foram presas na Praça dos Três Poderes portando rojões, facas, gás lacrimogênio e itens para fabricação de “coquetel molotov”, enquanto os outros 137 foram presos em flagrante dentro do Palácio do Planalto.

O grupo é acusado de diversos crimes, incluindo associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

MPF afirma que intenção era deposição do governo

O Ministério Público Federal (MPF) argumenta que “todos gritavam palavras de ordem demonstrativas da intenção de deposição do governo legitimamente constituído” e que o objetivo era “implantar um governo militar, impedir o exercício dos Poderes Constitucionais e depor o governo legitimamente constituído e que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023”.

Até agora, foram denunciadas 835 pessoas, sendo 645 incitadores e 189 executores diretos da invasão, vandalismo e depredação. Além disso, um agente público foi denunciado por omissão. De acordo com dados, 941 pessoas detidas por causa dos atos permanecem presas.

O MPF pede, além da condenação, o bloqueio preventivo de bens dos denunciados para reparação futura.