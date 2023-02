Ataques em Brasília: 4 policiais militares são presos pela PF

Quatro policiais militares do Distrito Federal foram presos, na manhã desta terça-feira (7), durante a quinta fase da operação Lesa Pátria, que busca identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os ataques ocorridos no dia 8 de janeiro, em Brasília, quando as sedes dos três poderes - o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal - foram invadidas. Os militares presos são suspeitos de omissão no enfrentamento e de colaborarem com os atos na Esplanada dos Ministérios. A ação é acompanhara pela corregedoria da PM do Distrito Federal.

De acordo com apuração da TV Globo e a GloboNews, os presos são:

Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, então chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do DF;

Capitão Josiel Pereira César, ajudante de ordens do comando-geral da Polícia Militar;

Major Flávio Silvestre de Alencar, envolvido na ação que "liberou" o acesso dos vândalos ao prédio do Supremo Tribunal Federal (vídeo abaixo);

Policial Rafael Pereira Martins.

A suspeita de omissão e conivência das polícias no dia dos ataques a prédios públicos da capital federal levou à destituição e à prisão de integrantes da cúpula da segurança pública local, incluindo o então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e o então comandante da PM, Fábio Augusto Vieira.

Conforme as informações divulgadas nesta terça-feira, pela Polícia Federal, ao todo estão sendo cumpridos três mandados de prisão temporária, um mandado de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal, no Distrito Federal. "Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido", diz a PF.

Até 7 de fevereiro, dentro da operação Lesa Pátria, já foram cumpridos 17 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 38 de busca e apreensão.

A Polícia Federal pede que caso alguém tenha informações sobre a identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos em Brasília/DF, encaminhe para o e-mail denuncia8janeiro@pf.gov.br.