Operação Lesa Pátria prende 'Mário Furacão' e procura mais dois

Nesta sexta-feira, 3, a Polícia Federal desencadeou uma nova etapa da Operação Lesa Pátria. Esta quarta fase da investigação se concentra nos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro. Os policiais federais realizaram buscas em 14 endereços para prender preventivamente três pessoas. Durante a investida, foram apreendidos armas e aparelhos eletrônicos. As informações são da Agência Estado.

Os mandados expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal visam endereços em Rondônia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e no Distrito Federal. Entre os presos na operação está o empresário Márcio Furacão, ex-presidente da Câmara de Lojistas de Rio Verde (GO), que filmou sua participação na invasão ao Palácio do Planalto, e afirmou em vídeo "o povo não vai deixar ladrão governar o País".

Os alvos da operação são investigados por seis crimes:

- Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

- Golpe de Estado;

- Dano qualificado;

- Associação criminosa;

- Incitação ao crime;

- Destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.