Moraes concede liberdade provisória para ex-comandante da PM do DF suspeito de omissão

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu a liberdade provisória para ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) coronel Fábio Augusto Vieira. Para o ministros, o panorama processual que justificou a prisão preventiva do investigado "não mais subsiste no atual momento, sendo possível conceder-lhe a liberdade provisória". As informações são do G1 do Distrito Federal.

Vieira está detino desde o dia 10 de janeiro, sob suspeita de omissão na contenção dos ataques cometidos por bolsonaristas radicais no dia 8 de janeiro.

Moraes aponta que, em seu relatório, o ex-interventor federal da Segurança Pública do DF, Ricardo Cappelli, afirma que apesar de Vieira ser o então comandante da PM, "não teria sido diretamente responsável pela falha das ações de segurança que resultaram nos atos criminosos ora investigados".

"Além de apontar que o investigado esteve presente na operação, foi ferido no combate direto aos manifestantes e não teve as suas solicitações de reforços atendidas", diz Moraes. Para o ministro, isso reforça as alegações do ex-comandante, durante depoimento para a Polícia Federal, de que procurou o GDF a fim de desmobilizar o acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília.

Vieira afirmou que, enquanto era comandante da Polícia Militar, tentou, por duas vezes, desmobilizar o acampamento e que chegou a mobilizar cerca de 500 policiais militares, mas não obteve êxito por pedido do próprio Exército.