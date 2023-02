CPI dos Atos Antidemocráticos aprova convocação e quebra de sigilo telefônico de Anderson Torres

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deverá depor na Câmara Legislativa do Distrito Federal sobre a invasão das sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, em Brasília. A convocação dele e de mais nove pessoas foi aprovada nesta terça-feira (14).

Também foi aprovada pela CPI a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Anderson Torres e Antônio Cláudio Alves Ferreira, responsável por quebrar o relógio de Dom João VI, além de requerimentos de informações às polícias Civil e Militar, à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e ao Congresso.

“Nós vamos investigar a fundo. Aprovamos tudo o que foi proposto e creio que a quebra de sigilo é muito importante. Vamos poder entender o que aconteceu na véspera e no dia dos acontecimentos”, declarou o deputado distrital Hermeto (MDB), relator da Comissão

De acordo com o presidente da CPI, Chico Vigilante (PT), o objetivo é saber quem financiou os atos.

Anderson é investigado por suspeita de omissão nos atos que resultaram na depredação das sedes dos Três Poderes e teve prisão preventiva decretada há um mês.

Veja quem são os convotados para depor

Ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), Fernando de Sousa Oliveira;

Ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Fábio Augusto Vieira;

Ex-secretário de Segurança Pública, Fernando de Souza Oliveira;

Ex-subsecretária de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, Marília Ferreira;

Ex-secretário de Estado de Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres;

Antônio Cláudio Alves, responsável por quebrar o relógio histórico no Palácio do Planalto;

Ex-secretário de Estado de Segurança Pública do DF, Júlio de Souza Danilo;

Coronel Jorge Eduardo Naime;

Coronel da PMDF Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues;

Tenente-Coronel da PMDF Jorge Henrique da Silva Pinto.

As reuniões ocorrerão todas às quintas, às 10h, no Plenário da Casa.