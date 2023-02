Alexandre de Moraes pede que PGR avalie pedido de revogação da prisão de Anderson Torres

O pedido de revogação da prisão preventiva do ex-secretário de Segurança do DF Anderson Torres foi encaminhado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) possa se manifestar. As informações são de O Antagonista.

VEJA MAIS

Os advogados do ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, apresentaram um pedido de liberdade na segunda-feira (6) baseados no relatório do ex-interventor federal Ricardo Cappelli. Eles alegam que, durante as investigações, ficou comprovado que não houve a suposta omissão por parte de Torres. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, encaminhou o pedido para a Procuradoria-Geral da República (PGR) para se manifestar.