PF encontra digitais na minuta do golpe que pode levar a mais envolvidos

A equipe da Polícia Federal está usando um sistema de identificação de digitais para checar a quem elas pertencem e, com isso, avançar nas investigações. Os novos indícios foram encontrados no documento apelidado de "minuta do golpe", apreendido na residência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. As informações são do jornalista Valdo Cruz, da GloboNews.

Segundo o investigador, o documento foi batizado de "minuta do golpe", pois propunha uma intervenção do governo federal no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por uma comissão composta por onze pessoas, sendo oito militares, foi periciado pela PF e fragmentos de digitais de várias pessoas foram encontrados.

VEJA MAIS

A Polícia Federal está agora comparando as digitais com o banco de dados para identificar as pessoas envolvidas e avançar nas investigações. Se digitais de outras autoridades além de Anderson Torres forem encontradas, isso pode desmentir o depoimento do ex-ministro da Justiça, de que recebeu o documento de uma pessoa desconhecida.