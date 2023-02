Valdemar diz que era 'metáfora' afirmação de que 'todo mundo' tinha uma minuta do golpe em casa

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, prestou depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira (2) e afirmou que suas palavras de que "todo mundo" tinha uma minuta do golpe em casa foram apenas uma "metáfora". As informações são da G1 nacional.

VEJA MAIS

Em uma entrevista a O Globo, Valdemar Costa Neto afirmou que, segundo ele, integrantes e interlocutores do governo Bolsonaro possuíam propostas semelhantes à "minuta do golpe" em suas casas. Em seu depoimento à Polícia Federal, o presidente do PL revelou que recebeu "duas ou três propostas" da "minuta do golpe". Ele mencionou que os documentos não possuíam identificação e que ele apenas "moía" os textos.

O presidente do PL afirmou ainda à Polícia Federal que nunca compartilhou as "propostas similares à 'minuta do golpe'" que recebeu com o partido ou com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também ofereceu para que seu telefone fosse analisado pela PF.

Valdemar declarou que visitou o Ministério da Justiça apenas uma vez durante os quatro anos do governo de Bolsonaro, e que não tinha relações com Anderson Torres ou com o alto comando da Polícia Militar do Distrito Federal.