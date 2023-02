O que é metáfora? Entenda a figura de linguagem usada por Valdemar Costa Neto

A palavra que estampa o noticiário de política nesta quinta-feira (2) é "metáfora". Isso porque o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que usou da figura de linguagem ao se referir à minuta de golpe que "todo mundo tinha em casa". Mas, afinal, o que é metáfora? A redação integrada de O Liberal explica.

VEJA MAIS

Homem ateia fogo no próprio corpo em protesto ao STF: 'Morte ao Xandão' Foto: Divulgação / Metrópoles Reprodução/Metrópole Foto: Divulgação / Metrópoles Reprodução/Metrópole Foto: Divulgação / Metrópoles Reprodução/Metrópole Foto: Divulgação / Metrópoles Reprodução/Metrópole Foto: Divulgação / Metrópoles Reprodução/Metrópole

O que é metáfora?

Uma metáfora é uma técnica de linguagem que compara duas coisas diferentes para ajudar a transmitir uma ideia ou emoção. Ela funciona como uma "ponte" entre o conhecido e o desconhecido, permitindo que o leitor ou ouvinte visualize o que é descrito e estabeleça uma conexão mais profunda com o assunto. A metáfora também pode ser usada para enriquecer a descrição de um tema.

Exemplo de metáfora

"A vida é uma jornada cheia de altos e baixos."

Nesse exemplo, a metáfora compara a vida a uma jornada, para transmitir a ideia de que ela é um caminho com início, meio e fim, que envolve vitórias e desafios. A imagem da jornada também sugere que a vida é uma viagem com um propósito, e que há um sentido por trás de todas as experiências que enfrentamos ao longo do caminho.