Anderson Torres presta depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira (2)

Nesta quarta-feira (2), o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres começou a prestar um novo depoimento à Polícia Federal. Anderson está preso desde o dia 14 de janeiro ao desembarcar no aeroporto de Brasília (DF), após chegar em um voo comercial vindo de Miami, nos Estados Unidos. As informações são do G1 DF.

O ex-ministro é investigado por suspeita de omissão e conivência com os atos terroristas cometidos por manifestantes radicais em Brasília, no dia 8 de janeiro. Na época, ele era o secretário responsável pela segurança na capital, mas nega as acusações.

O depoimento desta quinta foi marcado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do inquérito da Corte que investiga os ataques. Pouco antes das 10h30, uma equipe da corporação chegou ao 4º Batalhão da Polícia Militar, no Guará, onde Torres está preso, para tomar o testemunho do ex-ministro.

A expectativa é que ele apresente uma versão para as acusações e também fale sobre a minuta que tinha como objetivo decretar um estado de defesa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Esta é a terceira tentativa dos investigadores para ouvi-lo. Na primeira, o ex-ministro não falou porque, de acordo com a defesa, ainda não havia tido acesso integral aos autos. Na semana passada, o depoimento não ocorreu novamente porque não ainda tinha autorização do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Cinco dias depois, Moraes permitiu o acesso dos advogados à investigação e remarcou a data. Nesta quinta, dois advogados do ex-secretário, Rodrigo Roca e Demóstenes Torres, acompanham o depoimento.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).