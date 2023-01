Torres diz ao STF ter recebido notícia da prisão como ‘um tiro de canhão no peito’

O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, disse ao Supremo Tribunal Federal (STF) ter recebido a notícia de sua prisão como “um tiro de canhão no peito”, e que "jamais questionou o resultado das eleições", pois, segundo ele, não faz parte da "guerra ideológica" instalada no Brasil. As informações são do G1 nacional.

Torres foi preso após o ministro do STF Alexandre de Moraes entender que possa ter havido omissão de Torres na função de secretário de Segurança do DF durante os atos golpistas e de vandalismo no dia 8 de janeiro, em Brasília (DF).

As declarações do ex-ministro fazem parte da ata da audiência de custódia à qual foi submetido ao ser preso pela Polícia Federal (PF), em 14 de janeiro.

"O Ministério de Justiça e Segurança Pública foi o primeiro ministério a entregar os relatórios da transição. Eu jamais questionei resultado de eleição, não tem uma manifestação minha nesse sentido, eu fui o primeiro ministro a entregar os relatórios", afirmou Anderson Torres.

O ex-secretário também negou ter envolvimento com as depredações nos prédios dos Três Poderes.