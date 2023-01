Justiça autoriza microondas, TV e pedido de delivery por Anderson Torres em prisão

De acordo com um documento expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por ser profissional de segurança, Anderson Torres, preso desde o último sábado (14), tem direito a ficar em uma “sala de Estado Maior”. Essa condição o mantém longe de presos comuns e com prerrogativas semelhantes a de advogados presos. As informações são da CNN Brasil.

A “sala de Estado Maior” é denominada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para salas que oferecem condições adequadas de higiene e segurança, dentro de dependências militares.

“O corredor de acesso foi isolado e mantido policial em guarda 24h por dia para controle de acesso”, diz o relatório elaborado pela juíza federal Leila Cury.

No local onde Anderson Torres está preso não há grades. No espaço, existe uma sala de reuniões, composta por um sofá e uma mesa com quatro cadeiras.

Há um alojamento adjacente, composto por uma pequena recepção com frigobar. Dentro dessa antessala, há um alojamento com banheiro que mede pouco mais de 3m², além de dois armários abertos e uma beliche, onde ele dorme.

“Há um pequeno número de roupas (cerca de três mudas), alguns medicamentos com receita médica, itens de higiene pessoal e água”, transcreveu a juíza no documento. O local não possui cozinha/copa acessível às pessoas presas. Por isso, foi autorizado o ingresso de microondas para preparo de alimentos. Também foi autorizada a instalação de televisão na Sala de Estado Maior.

“Considerando a ausência de fornecimento de refeições, autorizei o recebimento diário de refeições encaminhadas ao local pelos advogados ou familiares”, completa o relatório.

De acordo com o Tribunal de Justiça, Anderson Torres solicitou atendimento psicológico e, de imediato, a Gerência de Saúde Prisional disponibilizou o atendimento.

A equipe da Vara de Execuções Penais inspecionou ainda o local destinado ao banho de sol, prática de atividades físicas, “os quais se mostraram compatíveis”.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)