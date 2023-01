Atos terroristas: Anderson Torres deve prestar depoimento nesta quarta

Exonerado do cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal (DF) no dia 9 de janeiro e preso preventivamente desde o último sábado (14), Anderson Torres deve prestar depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (18) em relação ao ataque aos Três Poderes, ocorrido no dia 8 deste mês, em Brasília. As informações são da CNN Brasil.

O ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro (PL) enfrenta suspeitas de ser conivente e omisso diante dos atos criminosos promovidos por apoiadores do ex-presidente, quando apoiadores radicais depredaram as sedes de órgãos federais.

De acordo com informações do analista de política Gustavo Uribe, autoridades das forças de segurança não descartam a realização de uma acareação entre Torres e o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

O depoimento do ex-ministro preocupa aliados de Ibaneis Rocha, já que a estratégia de defesa do governador afastado se baseia na argumentação de que ele não teria tido acesso a todas as informações que Torres saberia sobre a possibilidade de atentados criminosos nas sedes dos Três Poderes. Há o temor, no entanto, de que o ex-secretário apresente alguma prova que possa contradizer o depoimento de Rocha à PF.

Prisão

Anderson Torres foi preso pela Polícia Federal (PF) no último sábado (14) e está no 4º batalhão da Polícia Militar no Guará, região administrativa do DF. Segundo fontes da analista de política Basília Rodrigues, a prisão foi rápida, tranquila e discreta. O avião de Torres, vindo de Miami, onde ele passava as férias nos Estados Unidos, pousou por volta de 7h20 no Aeroporto Internacional de Brasília.

Em nota, a PF informou que Torres "foi preso ao desembarcar no Aeroporto de Brasília e encaminhado para a custódia, onde permanecerá à disposição da Justiça". "As investigações seguem em sigilo", completou. O mandado de prisão preventiva contra Torres foi decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).