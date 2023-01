Anderson Torres chega a Brasília neste sábado (14) e é preso pela Polícia Federal

Anderson Torres, ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, retornou ao Brasil na manhã deste sábado (14). Ele desembarcou pouco depois das 7h, no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, num voo vindo de Miami, nos Estados Unidos. Ele foi preso pela Polícia Federal ainda hoje, em cumprimento do mandado de prisão contra ele, expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Torres é suspeito de conivência e inação diante dos atos radicais que depredaram a Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), no dia 8 de janeiro deste ano. O governador afastado do DF, Ibaneis Rocha (MDB), disse que foi levado a erro por informações insuficiente sobre a segurança pública e atos na capital federal.

Uma busca e apreensão na casa dele, ainda nesta semana, localizou documentos comprometedores e que, segundo analistas jurídicos, poderiam representar a minuta de um "golpe de estado", que poderia ser aplicada caso Jair Bolsonaro perdesse as eleições.