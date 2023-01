Moraes manda abrir investigação sobre Ibaneis e Anderson Torres

A abertura de um inquérito sobre as condutas do governador afastado do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, e dos comandantes da segurança pública locais, incluindo Anderson Torres, durante os atos terroristas em Brasília no último domingo (8) foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em decisão assinada na quinta-feira (12) e publicada nesta sexta (13). As informações são do G1.

A decisão atende a um pedido da própria Procuradoria-Geral da República (PGR), a quem caberão as investigações. Serão investigados inicialmente no inquérito, além de Ibaneis Rocha e Anderson Torres, o ex-secretário de Segurança Pública interino do DF, Fernando de Sousa Oliveira; e o ex-comandante da Polícia Militar do DF Fábio Augusto Vieira.

Também nesta quinta (12), a PGR pediu ao STF a abertura de um outro inquérito sobre os "autores intelectuais" dos atos em Brasília, e um grupo de procuradores pediu que o órgão requeira a abertura de uma terceira investigação, esta sobre suposta incitação de crime por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas os pedidos ainda não foram analisados.